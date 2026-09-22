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Zapomeňte na listové těsto. Nejlepší jablečný štrůdl se dělá mnohem jednodušeji

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Jablečný štrůdl z jogurtového těsta je skvělá alternativa k tradičnímu taženému i listovému těstu. Stačí čtyři ingredience, deset minut hnětení a máte hotové těsto, se kterým se snadno pracuje a po upečení krásně drží tvar. Navíc není tak tučné jako listové a chutná jinak.
Zapomeňte na listové těsto. Nejlepší jablečný štrůdl se dělá mnohem jednodušeji

Zapomeňte na listové těsto. Nejlepší jablečný štrůdl se dělá mnohem jednodušeji

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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