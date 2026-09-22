Zapomeňte na listové těsto. Nejlepší jablečný štrůdl se dělá mnohem jednodušeji

Historie štrůdlu sahá až do 17. století
Jablečný štrůdl patří mezi nejoblíbenější moučníky tradiční české kuchyně, ačkoli jeho kořeny je třeba hledat v Rakousku. První zaznamenaný recept pochází z roku 1696 a byl objeven ve Vídeňské městské knihovně. Podle historiků lze v tomto oblíbeném dezertu nalézt i vliv baklavy, sladkého moučníku připravovaného z velmi tenkých vrstev těsta filo, typického pro kuchyni Blízkého východu a Balkánu.
Právě v období Rakousko-Uherska však tažený štrůdl získal velkou popularitu a také svou charakteristickou podobu podlouhlého závinu. V jeho nitru se tradičně ukrývá šťavnatá kombinace jablek, rozinek, skořice a ořechů. Možností, čím štrůdl naplnit a z jakého těsta jej připravit, je však mnohem více.
Štrůdl nemusí být pouze jablečný
Jablka jsou sice klasikou, ale ovocnou náplň můžete připravit i z jiných druhů ovoce. Výborně se hodí hrušky, švestky, třešně či meruňky. Oblíbené jsou také záviny s makovou, tvarohovou nebo ořechovou nádivkou. A kdo nemá v oblibě sladké, může vyzkoušet i slanou verzi.
Rozdíly najdeme i v samotném těstě. Tradiční tažené těsto má výbornou chuť, jeho příprava je ovšem poměrně náročná. I proto jej v mnoha domácnostech postupně nahradilo listové těsto, které lze jednoduše koupit hotové.
Listové těsto má však i své nevýhody. Obsahuje hodně tuku a jeho jemná charakteristická pachuť nemusí vyhovovat každému. Kromě listového a taženého těsta se štrůdl připravuje například i z kynutého či křehkého těsta.
Jogurtové těsto stojí za vyzkoušení
Stále populárnější alternativou je štrůdl připravený z jogurtového těsta. Jeho velkou výhodou je jednoduchost, protože na samotné těsto stačí jen čtyři ingredience. Jednotlivé recepty se mohou poměrem surovin lišit, přičemž rozdíl bývá zejména v množství másla.
V odlehčenější verzi můžete použít 300 g hladké mouky, 200 g bílého jogurtu, 75 g změklého másla a špetku soli. Při zpracování není třeba se lekat toho, že těsto zpočátku výrazně lepí. Po několika minutách hnětení začne postupně získávat pevnost a přibližně po 10 minutách by mělo být hladké, pružné a dobře zpracovatelné.
Velkou výhodou je i následná práce s těstem. Dá se jednoduše vyválet, netrhá se a po naplnění se s ním snadno manipuluje při přenášení na plech. Po upečení zůstává jemné, dobře drží tvar a zbytečně se nedrolí. Obzvlášť chutná je kombinace jablek a hrušek, která vytvoří šťavnatou ovocnou náplň.
Ingredience
- hladká mouka – 300 g
- bílý jogurt – 200 g
- změklé máslo – 75 g
- sůl – špetka
- hrušky – 3 ks
- jablka – 2 ks
- mletá skořice – 2 čajové lžičky
- vanilkový cukr – dle chuti
- vejce – 1 ks
- strouhanka – dle potřeby
Postup přípravy
- Máslo vyjměte z chladničky minimálně 30 minut před přípravou těsta, aby při pokojové teplotě dostatečně změklo. Máslo nerozpouštějte, protože s rozpuštěným máslem by se těsto nepodařilo.
- Hladkou mouku nasypte do větší mísy, přidejte špetku soli a promíchejte. Uprostřed mouky vytvořte jamku, do které přidejte bílý jogurt a změklé máslo.
- Všechny suroviny začněte rukama zpracovávat na hladké těsto. Zpočátku bude poměrně lepkavé, ale během hnětení bude postupně pevnět. Celý proces trvá přibližně 10 minut.
- Hotové těsto vložte alespoň na 15 minut do chladničky. Než bude odpočívat, můžete se pustit do přípravy ovocné náplně.
- Jablka a hrušky oloupejte a odstraňte z nich jaderníky. Ovoce pak nakrájejte na malé kostičky. Pokud vám takový způsob více vyhovuje, můžete jej místo krájení nastrouhat nahrubo.
- Připravené ovoce promíchejte s mletou skořicí. U kyselejších jablek nebo hrušek můžete přidat vanilkový cukr. Používáte-li přirozeně sladší ovoce, cukr většinou není potřebný. Množství proto přizpůsobte vlastní chuti.
- Troubu předehřejte na 180 °C.
- Odpočinuté těsto vyjměte z chladničky a rozdělte ho na dvě části. Pracovní desku nebo vál lehce pomoučte a každý kus těsta vyválejte do tvaru obdélníku.
- Oba pláty těsta jemně posypte strouhankou. Ta má důležitou roli – během pečení absorbuje šťávu, kterou pustí ovocná náplň.
- Na připravené těsto rozložte směs jablek a hrušek a následně jej zabalte do tvaru závinu. Okraje důkladně přitlačte, aby náplň zůstala uvnitř. Oba štrůdly přemístěte na plech s pečicím papírem a jejich povrch potřete rozšlehaným vajíčkem.
- Štrůdly vložte do vyhřáté trouby a pečte přibližně 30 minut. Po upečení je nechte vychladnout a následně můžete podávat.
Proč zvolit jogurtové těsto
Jogurtové těsto je zajímavou alternativou pro každého, kdo má rád domácí štrůdl, ale nechce se pouštět do zdlouhavé přípravy tradičního taženého těsta. Díky jednoduché kombinaci mouky, jogurtu, másla a soli vznikne pružné těsto, s nímž se dobře pracuje a které po upečení příjemně doplňuje šťavnatou ovocnou náplň.
Na rozdíl od listového těsta je méně tučné a má jemnější chuť, která nechá vyniknout ovocné náplni. Příprava zabere jen zlomek času oproti taženému těstu a výsledek stojí za to. Zkuste to a možná už se k jiné variantě nevrátíte.
Zdroje článku: Apple strudel - Wikipedia, Yoghurt Pastry, intrecipes.com, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková