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Festival české komedie ovládlo hvězdných 6 gramů. Diváky nejvíce rozesmál Jan Svěrák

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48. ročník populárního Festivalu české filmové komedie v Novém Městě nad Metují je definitivně u konce. Přehlídka nejpovedenějších tuzemských komedií posledního roku se letos těšila velkému diváckému zájmu a má za sebou jeden ze svých nejpodařenějších ročníků. V bohaté konkurenci nakonec u poroty nejvíce zabodovala šílená komedie 6 gramů, diváci naopak nejlépe reagovali u hitů Pět švestek a Někdo to rád v Plzni.
Festival české komedie ovládlo hvězdných 6 gramů. Diváky nejvíce rozesmál Jan Svěrák

Festival české komedie ovládlo hvězdných 6 gramů. Diváky nejvíce rozesmál Jan Svěrák

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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