V tomhle evropském letovisku léto ještě nekončí. Moře má přes 26 stupňů a ceny jsou levnější než v Praze

Albánská Blu TV informovala 21. září, že zahraniční návštěvníci do Vlory přijíždějí i po skončení hlavní letní sezony. Vedle pobřeží podle televize roste jejich zájem také o historické centrum Muradie a náměstí Sheshi i Flamurit. Už 13. září stejné médium uvádělo, že místní pláže zůstávají navštěvované domácími i zahraničními turisty. Top Channel na začátku měsíce popisoval stále vysokou poptávku po ubytování, i když už byla nižší než během srpnového vrcholu.
Podmínky ke koupání tomu letos odpovídají. Server SeaTemperature.info uváděl pro Vloru 21. září teplotu moře 26,3 stupně Celsia, o desetinu více než o den dříve. Jde však o aktuální stav, nikoli o běžnou zářijovou hodnotu. Dlouhodobý zářijový průměr na stejném místě činí přibližně 24,3 stupně.
Ubytování vychází levněji, letenky už tolik ne
Rozdíl je patrný především u nejlevnějších aktuálně nabízených pokojů. Booking.com při vyhledávání pobytu od 22. do 25. září zobrazoval ve Vloře ubytování od 34 dolarů, zatímco ve Splitu od 127 dolarů a v Dubrovníku od 154 dolarů. Jde pouze o nejnižší zobrazené ceny, nikoli o průměr trhu nebo srovnání stejně kvalitních hotelů. V reportáži Top Channel ze 7. září jeden ze zahraničních turistů rovněž uvedl, že za noc ve Vloře platil 30 eur.
U dopravy už tak výrazný rozdíl není. Austrian Airlines například pro cestu z Prahy do Tirany 24. září uváděly nabídkovou cenu od 4 093 korun, zatímco Praha–Split na stejný den vycházela od 4 198 korun. Z tiranského letiště je navíc nutné pokračovat do Vlory. Tirana International Airport uvádí přímý autobusový transfer za 1 200 albánských leků. Nabídkové ceny letenek se přitom mohou měnit podle obsazenosti a okamžiku rezervace.
Ani teplotou vody však Vlora nepřekonává celé chorvatské pobřeží. Chorvatský meteorologický ústav naměřil 21. září v Dubrovníku během dne 25,9 až 26,3 stupně Celsia, takže podmínky byly prakticky srovnatelné. Ve Splitu se teplota moře pohybovala kolem 25,3 stupně. Výhodou Vlory tak v letošní druhé polovině září není pouze teplé moře, ale především kombinace pokračující turistické sezony a nižších nejlevnějších cen ubytování.
Zdroje: blutv.al, top-channel.tv, seatemperature.info, meteo.hr, austrian.com, tirana-airport.com