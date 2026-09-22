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Houbařská sezóna je právě na vrcholu: Zkušený mykolog odhalil, odkud se nyní lidé vrací s plnými košíky

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Mykolog Petr Pokorný radí, kde v lesích najdete plné košíky hub. Přečtěte si, jak houby správně uchovat a proč jsou tak zdravé.
Fotografie hub v košíku

Fotografie hub v košíku

Zdroj: Foto: George Chernilevsky / Public domain, houby v košíku
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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