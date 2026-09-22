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Co se s tvým tělem děje, když celý den piješ kávu a na vodu si vzpomeneš v sedm večer

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Ráno espresso. Pak další káva u počítače. Po obědě cappuccino a kolem čtvrté něco „na energii“. V sedm večer se podíváš na téměř nedotčenou láhev vody a tvoje první myšlenka možná zní: výborně, právě jsem se celý den dehydratovala. Realita je o něco méně dramatická.
Co se s tvým tělem děje, když celý den piješ kávu a na vodu si vzpomeneš v sedm večer

Co se s tvým tělem děje, když celý den piješ kávu a na vodu si vzpomeneš v sedm večer

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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