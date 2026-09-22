Co se s tvým tělem děje, když celý den piješ kávu a na vodu si vzpomeneš v sedm večer

Začněme jedním mýtem: káva není tekutý vysoušeč člověka. Kofein má diuretický účinek, tedy může zvýšit tvorbu moči, jenže při běžném množství kofeinu tekutina obsažená v kávě tento efekt obvykle z velké části kompenzuje. Mayo Clinic uvádí, že kofeinové nápoje se mohou podílet na celkovém příjmu tekutin, přestože voda zůstává nejlepší základní volbou pro hydrataci.
Takže pokud jsi měla během dne tři kávy, neznamená to, že tělo celou dobu fungovalo úplně bez tekutin.
Problém může být spíš množství kofeinu než samotná voda
Káva totiž nepřináší jen tekutinu. Přináší kofein. A jeho účinek se mezi lidmi výrazně liší. Někdo vypije espresso po večeři a o deset minut později spí. Jinému začne po druhé odpolední kávě bušit srdce, je roztěkaný a ve dvě ráno mentálně rekonstruuje rozhovor z roku 2018.
Pro většinu zdravých dospělých považuje Mayo Clinic za množství, které obvykle nepředstavuje problém, zhruba do 400 mg kofeinu denně. Obsah kofeinu v jednotlivých nápojích se ale dramaticky liší a někteří lidé mohou mít nepříjemné příznaky i při výrazně nižších dávkách. Mezi možné projevy vyššího příjmu patří nespavost, nervozita, třes, bušení srdce, častější močení nebo žaludeční obtíže.
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Káva navíc snadno nahrazuje signál „mám žízeň“ signálem „dám si další kávu“
Sedíš u počítače, chceš na chvíli vstát a tvoje hlava z toho udělá rituál. Káva. Jenže někdy by stejně dobře fungovala sklenice vody, čaj bez kofeinu nebo prostě krátká pauza. Ne proto, že káva je špatná, ale proto, že páté espresso nemusí řešit to, co si myslíš, že řeší.
Potřeba tekutin se navíc mění podle teploty, fyzické aktivity, jídelníčku, tělesné velikosti, zdravotního stavu i toho, kolik tekutin přijímáš v jídle. Jedno univerzální číslo tedy není vhodné pro všechny.
A potom přijde sedm večer a litr vody na ex
Tohle také není ideální řešení. Pokud celý den skoro nepiješ a večer se rozhodneš svou lahev „dohnat“ během dvaceti minut, pravděpodobně jen strávíš část večera cestováním mezi gaučem a koupelnou.
Mnohem praktičtější je mít vodu nebo jiný nekofeinový nápoj během dne jednoduše na očích a pít průběžně podle žízně. Barva moči může dát orientační informaci o hydrataci, ale sama o sobě není dokonalým zdravotním testem.
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Takže musíš kávu opustit?
Vůbec ne. Pokud ji dobře snášíš, nemusíš svou ranní kávu měnit za smutnou sklenici vlažné vody a pocit morální převahy. Jen je dobré nepoužívat kávu jako jediný nápoj dne.
Káva může být káva. A voda může být voda. Nemusejí proti sobě bojovat.
Důležitá poznámka: Potřeba tekutin i tolerance kofeinu jsou individuální. Některé zdravotní stavy, těhotenství, kojení nebo užívání některých léků mohou doporučené množství kofeinu či tekutin měnit. Pokud máš výraznou žízeň, závratě, opakované bušení srdce, potíže se spánkem nebo jiné obtíže, konzultuj je s lékařem.
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Zdroje: Mayo Clinic – Caffeine: Is it dehydrating or not? [1], Mayo Clinic – Caffeine: How much is too much? [2].