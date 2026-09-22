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Střet vlaku s člověkem zastavil provoz na trati mezi Brnem a Břeclaví

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Tragická událost dnes ráno zastavila provoz na železniční trati mezi Brnem a Břeclaví. U nádraží v Rajhradě došlo ke střetu vlaku s člověkem, který na místě zemřel. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu.
Střet vlaku s člověkem zastavil provoz na trati mezi Brnem a Břeclaví

Střet vlaku s člověkem zastavil provoz na trati mezi Brnem a Břeclaví

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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