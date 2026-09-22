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Husovo náměstí v Písku prošlo obnovou, nové hřiště pomáhaly navrhnout děti

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Husovo náměstí v Písku postupně dostává novou podobu. Aktuální obnova se zaměřila především na část parku, kde město nechalo zrenovovat cesty a vybudovalo nové dětské hřiště. Zbývá doplnit mobiliář.
Husovo náměstí v Písku prošlo obnovou, nové hřiště pomáhaly navrhnout děti

Husovo náměstí v Písku prošlo obnovou, nové hřiště pomáhaly navrhnout děti

Zdroj: město Písek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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