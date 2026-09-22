Husovo náměstí v Písku prošlo obnovou, nové hřiště pomáhaly navrhnout dětiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Husovo náměstí v Písku prošlo obnovou, nové hřiště pomáhaly navrhnout děti
Řidiči projíždějící Planou u Budějovic si na plynulejší provoz ještě chvíli počkají. Ačkoli skončila druhá...
Na Švábův Hrádek začne od příštího roku jezdit pravidelný spoj MHD. Budějce tam prodlouží autobusovou linku...
Letošní komunální volby jsou na jihu Čech zajímavé věkem kandidujících i zastoupením žen. V Budějovicích je...
U Boršova nad Vltavou vyroste distribuční centrum Amazonu a jeho provoz má přinést zhruba 760 vozidel...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →