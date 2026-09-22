Řidiče čeká od října zásadní změna u čerpacích stanic. Ceny nafty a benzínu se budou skokově měnit

Ministerstvo financí bude každý pracovní den zveřejňovat nejvyšší cenu benzinu a nafty, kterou budou moci čerpací stanice účtovat následující den. Během víkendů a dalších nepracovních dnů zůstane v platnosti naposledy vyhlášená částka. Výpočet bude vycházet z třídenního klouzavého průměru velkoobchodních cen z několika referenčních zdrojů. K této hodnotě se připočte regulovaná obchodní marže ve výši maximálně 2,50 koruny na litr. Výsledná maximální cena už bude zahrnovat DPH.
Neznamená to tedy, že by vláda stanovila jednu pevnou cenu paliv na celý říjen. Limit se bude průběžně přepočítávat podle vývoje velkoobchodního trhu. Čerpací stanice budou moci prodávat i levněji, překročit zveřejněnou maximální cenu však nebudou moci. Stejný princip stát využíval při předchozí regulaci, která skončila 19. července 2026.
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Nafta dostane ještě druhou úlevu
Vedle cenového stropu vláda sníží také daňové zatížení motorové nafty. Od 1. října se na jeden měsíc promine část spotřební daně ve výši 1,939 koruny na litr. Efektivní sazba tak klesne z běžných 9,95 koruny na 8,011 koruny za litr, což podle Ministerstva financí odpovídá nejnižší úrovni umožněné evropskými pravidly. Po započtení DPH má samotná daňová změna představovat rozdíl 2,35 koruny na litr. U benzinu se spotřební daň snižovat nebude.
Ceny paliv se vrátily na několikaletá maxima
Kabinet k opatření přistoupil v době výrazně vyšších cen pohonných hmot. Podle údajů společnosti CCS citovaných ČTK stál ve čtvrtek 17. září litr Naturalu 95 v průměru 45,55 koruny a litr nafty 49,13 koruny. Benzin se tak dostal na nejvyšší úroveň od léta 2022 a diesel na nejvyšší hodnotu od března téhož roku. Ministerstvo financí své rozhodnutí spojuje s eskalací konfliktu na Blízkém východě, omezením dodávek saúdské ropy evropským rafineriím a následným tlakem na velkoobchodní i maloobchodní ceny.
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Opatření zatím skončí posledním říjnovým dnem
Regulace cen i nižší zdanění nafty jsou prozatím nastaveny pouze na období od 1. do 31. října 2026. Ministerstvo financí odhaduje, že snížení spotřební daně připraví veřejné rozpočty přibližně o 1,1 miliardy korun. Pro motoristy tak bude od začátku října rozhodující především každodenně zveřejňovaný cenový limit. U řidičů dieselových vozů se k němu přidá také přímé snížení daňového zatížení paliva.
mf.gov.cz, vlada.gov.cz, ceskenoviny.cz