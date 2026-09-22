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Agáta Hanychová přiznala rozkol s Kordulou. Sestry se po hádce přestaly vídat

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Agáta Hanychová překvapila otevřeným přiznáním o vztahu s mladší sestrou Kordulou Stropnickou. V narozeninovém přání prozradila, že se v poslední době pohádaly a nějaký čas spolu vůbec nemluvily. Z jejího současného vzkazu ale vyplývá, že napjaté období už překonaly.
Agáta Hanychová přiznala rozkol s Kordulou. Sestry se po hádce přestaly vídat

Agáta Hanychová přiznala rozkol s Kordulou. Sestry se po hádce přestaly vídat

Zdroj: nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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