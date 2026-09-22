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Android 17 opravuje 8 chyb, které nás štvaly měsíce. Nová beta přináší i funkci, která čte vaši obrazovku

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Google vydal pátou betu Androidu 17 QPR2. Opravuje osm chyb a poprvé víc ukazuje funkci, která nechá Gemini pracovat s tím, co vidíte na displeji.
Telefon, Android, menu, aplikace

Telefon, Android, menu, aplikace

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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