Android 17 opravuje 8 chyb, které nás štvaly měsíce. Nová beta přináší i funkci, která čte vaši obrazovku

Dne 15. září 2026 dorazila na podporované telefony Pixel sestava Android 17 QPR2 Beta 5. Její changelog obsahuje osm opravených položek, od nefunkčních Bluetooth ikon přes pády fotoaparátu až po znecitlivění dotykové vrstvy po spuštění Google Peněženky. Některé z těchto chyb provázely uživatele od první bety této větve, která vyšla 20. července. To znamená téměř osm týdnů průběžného testování a oprav. Vedle toho beta přináší další posun kolem funkce Proactive Assistance, systémové vrstvy, ve které Gemini analyzuje obsah obrazovky, notifikace, polohu i data z vybraných aplikací a na jejich základě nabízí kontextové návrhy. Při prvním nastavení Google uživateli doslova říká: „Gemini vám může pomoci s tím, co máte na obrazovce.“ Důležité upozornění: nejde o plošnou novinku pro každý telefon s Androidem. Proactive Assistance je zatím dostupná na řadě Pixel 11 ve vybraných zemích a jazycích, Pixel 10 má příbuznou funkci Magic Cue. A celé to běží v beta kanálu, tedy mimo běžnou aktualizační cestu.
Osm oprav, které měly přijít dřív
Seznam opravených chyb v Beta 5 pokrývá překvapivě široký záběr systému. Tady je kompletní přehled toho, co Google v changelogu uvádí:
Bluetooth ikona – změna typu připojeného zařízení neaktualizovala ikonu v systémovém rozhraní. Nečekané restarty – telefon se restartoval při delším posouvání v mediálně náročných aplikacích. Posuvník hlasitosti při castování – po stisku hardwarových tlačítek se nezobrazil systémový ovladač hlasitosti. Vyhledávání a Private Space – dvě chyby sloučené do jedné položky: nechtěné zvýraznění pozadí textu při psaní do vyhledávání a problém s routováním, kvůli kterému se Private Space neodemkl správně. Enhanced HDR – zůstával aktivní i po vypnutí v nastavení. Google Peněženka – spuštění dvojstiskem napájecího tlačítka znecitlivělo dotykovou vrstvu. Fotoaparát – pády při zpracování panoramat. Bluetooth audio – šum a zkreslení po přijetí nebo ukončení hovoru.
Proč opravy trvaly tak dlouho? Google u jednotlivých položek nepublikuje datum prvního výskytu ani důvod prodlevy. Z veřejně dostupných dat víme, že QPR2 Beta 1 odstartovala 20. července a Beta 5 přišla 15. září. Celá čtvrtletní větev funguje tak, že Google opravy seskupuje do testovaných beta buildů místo okamžitých hotfixů pro ostrý systém. Předchozí Beta 4 z 28. srpna už dosáhla takzvané Platform Stability a řešila vlastní sadu problémů: přehřívání, XR zrcadlení nebo 80% nabíjecí limit. Beta 5 na ni navazuje jako dočišťovací krok.
Gemini čte vaši obrazovku. Ale ne všem a ne všude
Proactive Assistance je funkce, která posouvá Gemini z chatovacího okna do role systémového asistenta. Podle
oficiální dokumentace Googlu pracuje s obsahem obrazovky, notifikacemi, polohou a informacemi z aplikací, které si uživatel sám připojí. Výsledkem mají být průběžné, personalizované návrhy. Nejde tedy o odpovědi na konkrétní dotaz, ale o proaktivní tipy na základě toho, co zrovna děláte.
Zní to ambiciózně. Realita je ale zatím opatrnější. Proactive Assistance oficiálně běží na řadě Pixel 11, a to jen ve vybraných zemích a jazycích. Pixel 10 disponuje příbuznou funkcí
Magic Cue, která pracuje s nedávnou aktivitou na obrazovce, ale pod jiným názvem a s vlastním nastavením. Česko mezi oficiálně podporovanými trhy v tuto chvíli nefiguruje.
Server 9to5Google si v Beta 5 všiml zajímavého detailu: na Pixelu 10 a 11 se v nastavení objevují dvě paralelní nabídky Proactive Assistance. Původní s modrou ikonou explicitně zmiňuje Gemini. Nová žlutá varianta má obecnější popis a vlastní stránku pro výběr aplikací, které mohou sdílet obsah obrazovky a notifikace. Oficiální vysvětlení Google neposkytl. Vypadá to ale jako přechod na systémovější vstupní bod, jako by Google chtěl funkci postupně odpoutat od značky Gemini a zabudovat ji hlouběji do systému.
Soukromí: kontrola existuje, ale záběr je široký
Kdo Proactive Assistance povolí, dává Gemini přístup k citlivému kontextu. Obsah obrazovky, notifikace, poloha, propojené aplikace – to je datový záběr, který přirozeně vyvolává otázky.
Google na to reaguje poměrně granulárním ovládáním:
Celou funkci lze vypnout přepínačem „Use Proactive Assistance“. Připojené aplikace se spravují v sekci „Connected apps“. Přístup k obrazovce lze vypínat po jednotlivých aplikacích přes App info → Screen access → Proactive Assistance.
Stejný princip omezení po aplikacích platí i u Magic Cue na Pixelu 10. Vypnutí Screen Access u konkrétní aplikace ji vyřadí ze zdrojů návrhů. Funkce tedy není typu „všechno nebo nic“, ale i při selektivním nastavení jde o výrazně širší datový přístup, než na jaký byli uživatelé Androidu dosud zvyklí.
Pro srovnání: Apple u Siri a Apple Intelligence nabízí podobnou práci s obsahem obrazovky, ale spíše na vyžádání – uživatel se Siri zeptá na to, co vidí. Google jde proaktivní cestou. Návrhy přicházejí samy, bez dotazu. Je to ambientnější, ale zároveň to vyžaduje větší důvěru.
Kdo betu dostane a kdy přijde ostrá verze
Android 17 QPR2 Beta 5 je dostupná přes
Android Beta for Pixel. Stačí se přihlásit pod Google účtem, zvolit způsobilé zařízení a potvrdit opt-in. OTA aktualizace může dorazit až do 24 hodin. Podporované modely sahají od Pixelu 6a přes celou řadu 7, 8, 9, 10 až po Pixel 11 Pro Fold. Pixely jsou přitom běžně dostupné i u tuzemských prodejců.
Důležitý detail pro pokročilejší uživatele: Beta 5 není jedna univerzální sestava. Pixel 6a, 7/7 Pro/7a, Fold a Tablet dostávají build CP41.260828.005.A6, zatímco novější zařízení mají CP41.260828.004.A8.
Časová osa celé QPR2 větve vypadá takto:
Verze Datum vydání Beta 1 20. 7. 2026 Beta 2 3. 8. 2026 Beta 3 14. 8. 2026 Beta 4 28. 8. 2026 Beta 5 15. 9. 2026
Stabilní veřejné vydání mimo beta program se podle dosavadního modelu očekává v prosinci 2026. Pro běžné uživatele v Česku to znamená, že na tyto opravy a funkce si mimo beta kanál počkají ještě zhruba tři měsíce.
Víc než opravný balík
Beta 5 přináší i několik uživatelských změn nad rámec osmi oprav. Sjednocuje menu „Battery & charging“ podle vzoru Pixelu 11 napříč dalšími modely. Přidává nový header „Notification intelligence“ a dlaždici „Audio streams“ v rychlém nastavení. Zároveň mizí některé dřívější úpravy rozložení Quick Settings, které se objevily v předchozích betách.
Podle nás je nejzajímavější na Beta 5 něco jiného než samotné opravy chyb. Google zjevně zkouší přesunout „čtení obrazovky“ z úzce vymezené AI novinky do širší systémové vrstvy. Dvě paralelní nabídky v nastavení, odpoutávání od značky Gemini, granulární ovládání přístupu – to všechno naznačuje směr, ve kterém se Proactive Assistance může stát standardní součástí Androidu, ne prémiovou funkcí jedné generace Pixelů. Zatím ale opatrně a rozhodně ne pro každý trh.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman