Patrasová šplhala přes plot, Slováček vybuchl: Tohle je návod pro zloděje!

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Další znepokojivý výjev ze života Dagmar Patrasové (70) pořádně nadzvedl jejího manžela. Herečka se měla bez klíčů dostávat domů přes plot a její počínání skončilo v médiích. Felix Slováček (83) zuří, že zveřejněné informace mohou posloužit zlodějům, a zároveň rázně odmítá, že by za manželčiny problémy mohl on. Přes plot a rovnou do zahrady
Dagmar Patrasová se podle informací webu Blesk ocitla před vlastním domem bez klíčů. Několik minut se měla přehrabovat v kabelce a hlasitě nadávat, než zvolila poněkud riskantní cestu. Vyšplhala na zídku, zachytila se plotu a i s kabelkou se přehoupla na zahradu.
Její manžel se o celém incidentu údajně dozvěděl až z médií. Místo úlevy, že se Patrasové nic nestalo, však přišel pořádný výbuch vzteku.
„Tentokrát mi nikdo ze sousedů nezavolal, dozvěděl jsem se to až z médií. A ještě jsem pořádně naštvaný, že to je v novinách. Někdo by to mohl brát jako návod pro zloděje, že se dá snadno dostat do domu,“ řekl Felix Slováček pro eXtra.cz.
Hudebník přitom tvrdí, že jejich nemovitost rozhodně nezůstává bez dozoru. „Zabezpečení domu samozřejmě máme a skoro pořád tam navíc někdo je. Však tam máme dvě firmy a zaměstnance. Ale i tak to vnímám jako velký problém,“ vysvětlil. Slováček se brání: Nemůžu za Dádu
Felix přiznal, že ani sám přesně netuší, jak se jeho žena nakonec dostala dovnitř. „Vlastně ani nevím, jak se Dáda dostala domů bez klíčů, ale asi přelezla plot na zahradu, pak jí někdo z našich lidí otevřel, když zaklepala na okno v agentuře,“ přemítal.
Zároveň odmítl názory, že by se na neutěšeném stavu Patrasové podepisovala jeho častá nepřítomnost. Podle Slováčka rozhodně není pravda, že by ji nechával samotnou a bez pomoci.
„Není to tak, že byla pořád sama. To je blbost. Jezdím na zájezdy, ale jsem velmi často v Praze, teď zrovna hodně jezdím do studia natáčet album,“ ohradil se hudebník.
Přestože doufá, že se situace jednou zlepší, události posledních měsíců zatím příliš důvodů k optimismu nenabízejí. Zdroj: Aplausin.cz, eXtra.cz, Blesk.cz