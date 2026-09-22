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Patrasová šplhala přes plot, Slováček vybuchl: Tohle je návod pro zloděje!

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Další znepokojivý výjev ze života Dagmar Patrasové (70) pořádně nadzvedl jejího manžela. Herečka se měla bez klíčů dostávat domů přes plot a její počínání skončilo v médiích. Felix Slováček (83) zuří, že zveřejněné informace mohou posloužit zlodějům, a zároveň rázně odmítá, že by za manželčiny problémy mohl on.
Dagmar Patrasová se nemohla dostat domů

Dagmar Patrasová se nemohla dostat domů

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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