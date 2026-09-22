Spicy Pája se srovnal s Procházkou. Vémola ho rychle zabrzdilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Spicy Pája se srovnal s Procházkou. Vémola ho rychle zabrzdil
Václav Mikulášek chtěl proti Dominiku Heroldovi pokračovat i se zraněným kolenem. Trenér Michal Vančura ho...
Paulo Costa řeší poslední zápas své současné smlouvy s UFC a veřejně žádá jasné podmínky. Magomed Ankalaev...
Martin Fenin tvrdí, že mu Oktagon během desetiměsíční přípravy posílal 55 tisíc korun měsíčně a hradil i...
Chamzat Čimajev po první porážce kariéry čeká na další zápas. Pokud mu UFC nedá termín nejpozději v...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →