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Veterináři našli v Rousínově 27 zubožených psů a koček, zasahovali i policisté

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Dennívýzva
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Téměř třicet psů a koček žilo v nevyhovujících hygienických podmínkách v domě v Rousínově na Vyškovsku. Zvířata byla podle veterinářů podvyživená, zablešená a ve špatném zdravotním stavu. V domě navíc žily i děti, případem se proto zabývá také policie.
Veterináři našli v Rousínově 27 zubožených psů a koček, zasahovali i policisté

Veterináři našli v Rousínově 27 zubožených psů a koček, zasahovali i policisté

Zdroj: Tlapky na cestě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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