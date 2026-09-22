Veterináři našli v Rousínově 27 zubožených psů a koček, zasahovali i policistéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Veterináři našli v Rousínově 27 zubožených psů a koček, zasahovali i policisté
Brňané si letos poprvé zatopí o něco dříve než loni. Teplárny Brno dnes zahajují topnou sezonu, radiátory...
Policisté pátrají po dvou vězních, kteří začátkem září utekli z nestřeženého pracoviště v Mlýnské ulici....
Strážnice brněnské městské policie v neděli mimo službu pomohla zabránit možnému neštěstí. Při jízdě autem...
Bobři pomáhají zadržovat vodu v krajině a přispívají tak k boji se suchem. V CHKO Soutok na jihu Moravy...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →