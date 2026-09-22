Krejčí vypadl před Ligou národů kvůli lýtku. Denia musí řešit kapitánskou pásku i nového stopera

20. září 2026, pár hodin před výkopem derby Wolverhamptonu s West Bromem, se Ladislav Krejčí odhlásil ze sestavy. „Něco ucítil a nechtěl riskovat,“ řekl po zápase trenér César Peixoto na oficiálním webu Wolves. Diagnózu ani odhad délky absence klub nezveřejnil. Jenže za čtyři dny startuje prodloužené reprezentační okno Ligy národů, a Česko v něm čeká Chorvatsko, Anglie, Španělsko a znovu Anglie. Čtyři zápasy v jedenácti dnech. Bez kapitána, levonohého stopera a muže, který organizuje celou zadní řadu.
Čtyři zápasy, ne dva: proč formát mění pravidla
Klasický reprezentační sraz znamená dva zápasy v šesti dnech. Tentokrát ne. UEFA nasadila pro sezonu 2026/27 prodloužené okno od 24. září do 6. října se čtveřicí utkání Ligy A. V takové sadě se i drobné svalové zranění stává strategickým problémem: hráč, který by při dvouzápasovém bloku stihl doléčit a naskočit aspoň na druhý duel, teď riskuje recidivu uprostřed maratonu.
Krejčí přitom do sezony nevstoupil úplně hladce. Už na začátku září Peixoto přiznal, že se stoper po návratu z mistrovství světa dostával do kondice pomaleji a brzdilo ho „malé zranění“. Databáze Flashscore k tomu eviduje období bez plné zápasové kondice v srpnu a krční potíže z jara. Aktuální zápis o zranění lýtka z 20. září nemá koncové datum. Vzorec opakujícího se lýtkového problému z dostupných zdrojů neplyne, ale tělo posílá signály.
Víc než jeden post: co všechno Krejčí zastává
Nahradit stopera v nominaci umí každý trenér. Nahradit Krejčího balík rolí je jiná disciplína. Na profilu FAČR má v áčku 23 startů a téměř dva tisíce odehraných minut. UEFA mu za rok 2026 eviduje devět zápasů, 870 minut a 86 zisků míče. K tomu kapitánská páska, standardní situace, levá noha v rozehrávce a hlas, který řídí posun obranného bloku.
Právě ta kumulace dělá z jeho absence něco víc než prostou personální ztrátu:
- Kapitánství – pásku musí převzít někdo jiný, a to v prvním reprezentačním okně pod novým trenérem Deniou.
- Levá noha – v české obranné ose chybí profilový levonohý stoper, který umí otevřít hru diagonálem.
- Komunikační uzel – Krejčí z pozice středního stopera koordinuje posuny celé zadní řady; náhradník přebírá zodpovědnost, na kterou neměl čas si zvyknout.
Kdo dostane pásku a kdo post
Podle iSportu jsou hlavními kandidáty na kapitánskou pásku Vladimír Coufal a Lukáš Provod. Konzervativní volba je Coufal: seniorita, obranná role, hlasitý projev na hřišti. Provod nabízí jinou kvalitu, klidnější vedení a přenos taktických pokynů mezi středem a krajem. Jenže ani jeden z nich neřeší druhou polovinu problému. Páska na ruce a levá noha v ose obrany nejsou automaticky jedna osoba.
Jako možná posila do defenzívy se objevuje jméno Ondřeje Kričfalušiho. Háček: Union Saint-Gilloise ho při letním přestupu oficiálně představil jako defenzivního záložníka, ne stopera. Spíš univerzální nouzová varianta než přímý záskok do Krejčího prostoru. Pokud Denia zůstane u obranné pětky, nejlogičtější cestou je přeskládání stávající kostry, posun jiného levostranného obránce do středu a zachování osy kolem Hranáče.
Rozhodne se do středy
Praktická hranice je 24. září, kdy startuje reprezentační blok. Do té doby musí proběhnout komunikace mezi Wolves a českým realizačním týmem. Klub má vlastní motivaci k opatrnosti: po reprezentační pauze ho čeká 10. října výjezd do Middlesbrough, pak Bolton a Burnley v rozmezí sedmi dnů. Peixoto po derby řekl, že doufá v Krejčího návrat právě po pauze. Mezi řádky: Wolverhampton nebude tlačit na brzký comeback.
Pokud Krejčí opravdu nedorazí, Česko nepřijde jen o jednoho stopera. Přijde o součet, který se nedá nahradit jedním jménem, a v nejtěžším možném okně nové éry pod Deniou to bude znát.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle