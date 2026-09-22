Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Kaňoková prozradila, kdo je nový partner Dancingerové. „Už si to zapište za uši, není single," napsala a pak vše smazala

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Marta Dancingerová v srpnu 2026 přiznala, že je zadaná. Jméno partnera ale úzkostlivě tajila, dokud ho nepustila ven její kamarádka.
Marta Dancingerová

Marta Dancingerová

Zdroj: Nextfoto
Reklama
Další články z VIPživot.cz
Krainová si chtěla jen sednout na zem a brečet. Pár týdnů po stěhování do Dubaje skončila celá rodina v nemocnici
Krainová si chtěla jen sednout na zem a brečet. Pár týdnů po stěhování do Dubaje skončila celá rodina v nemocnici
Když ještě zvládla přelézt plot, tak na tom není špatně, vtipkuje Slováček. Pak ale přiznal, jak to s Dádou doopravdy je
Když ještě zvládla přelézt plot, tak na tom není špatně, vtipkuje Slováček. Pak ale přiznal, jak to s Dádou doopravdy je

Felix Slováček nejdřív odlehčil incident před vilou na Vinohradech bonmotem. Vzápětí ale řekl, že bez léčby...

Dvě sklenky na prázdný žaludek a bylo zle. Brzobohaté se na premiéře Zrádců udělalo nevolno, pomocnou ruku nabídl Mareš
Dvě sklenky na prázdný žaludek a bylo zle. Brzobohaté se na premiéře Zrádců udělalo nevolno, pomocnou ruku nabídl Mareš

Daniela Brzobohatá musela uprostřed dosud největší premiéry Zrádců usednout na schody. Pomáhal jí štáb i...

Vyhrál SuperStar a ona pro něj poslala soukromé letadlo. Chodúr přiznal, jak začal vztah s o 16 let starší vdanou manažerkou
Vyhrál SuperStar a ona pro něj poslala soukromé letadlo. Chodúr přiznal, jak začal vztah s o 16 let starší vdanou manažerkou

Martin Chodúr vyhrál finále SuperStar 20. prosince 2009. O měsíc později pro něj na ples do Ostravy...

Herec Robert Urban po rozchodu začal znovu. S novou partnerkou bydlí v loftu na Žižkově, kde mají vanu uprostřed ložnice
Herec Robert Urban po rozchodu začal znovu. S novou partnerkou bydlí v loftu na Žižkově, kde mají vanu uprostřed ložnice

Robert Urban říká, že mu doma ještě nikdy nebylo tak dobře. Stačily tři roky, rozchod, nová láska a loft s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.