Před neúnavnými útoky klíšťat se lze účinně chránit. Několik osvědčených tipů pomůže výrazně snížit riziko přisátí

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Před neúnavnými útoky klíšťat se lze účinně chránit. Několik osvědčených tipů pomůže výrazně snížit riziko přisátíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Až příště půjdete na výlet do přírody, nepodceňte klíšťovou sezónu. S jednoduchými zásadami se vyhnete jejich přisátí a s tím spojeným zdravotním problémům.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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