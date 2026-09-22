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Závody F1 se od roku 2027 zkrátí. Přijdou i další změny

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Formule 1 chystá zásadní změnu ve formátu velkých cen. Od sezony 2027 uvidíme na tratích méně kol, aby se vyřešily technické limity nových motorů. Komise F1 navíc ruší dosavadní tříhodinový limit pro přerušené závody.
Lando Norris během Velké ceny Španělska

Lando Norris během Velké ceny Španělska

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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