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Aleš Rozehnal: Babišův recept na mír na Ukrajině – pohodlí odtržené od reality

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KOMENTÁŘ. Premiér Andrej Babiš ve svém pravidelném nedělním videu na sociálních sítích ostře zkritizoval evropské lídry: prohlásil, že Evropa je „impotentní a mluví jenom o válce“, místo toho, aby dělala reálné kroky k ukončení konfliktu na Ukrajině. Zní to hezky. Dokonce tak hezky, že už jsme něco podobného v Evropě jednou zkoušeli. Někdejší britský premiér
profimedia-1043356695

profimedia-1043356695

Zdroj: Andrej Babiš. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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