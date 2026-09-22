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Bezruči budou mít nového uměleckého šéfa. Steinbauer slibuje syrovější divadlo

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Novým uměleckým šéfem ostravského Divadla Petra Bezruče se stane režisér Adam Steinbauer. Uspěl ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásila desítka uchazečů. Do funkce nastoupí v divadelní sezoně 2027-28 a nahradí Jana Holce, který je ve funkci od roku 2019.
Bezruči budou mít nového uměleckého šéfa. Steinbauer slibuje syrovější divadlo

Bezruči budou mít nového uměleckého šéfa. Steinbauer slibuje syrovější divadlo

Zdroj: Divadlo Petra Bezruče - Jiří Zerzoň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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