Bezruči budou mít nového uměleckého šéfa. Steinbauer slibuje syrovější divadlo

Adam Steinbauer
Jednatřicetiletý Steinbauer pocházející z Liberce je divadelní režisér, dramatik a hudebník. Vystudoval režii na JAMU v Brně, založil a vedl nezávislé Divadlo 3+kk. Jako režisér působil například ve Švandově divadle, Městských divadlech pražských, A studiu Rubín, Komorní scéně Aréna nebo Divadle Polárka. Vedle režie se věnuje také dramatické tvorbě a adaptacím literárních předloh.
Podle vedení divadla přinese Adam Steinbauer do ostravského souboru autorskou energii, specifickou poetiku a silnou vizi pro nadcházející divadelní sezony. „Vznikly opravdu skvělé a promyšlené koncepce a rozhodování rozhodně nebylo jednoduché. Adam Steinbauer ale nastínil budoucí směřování Divadla Petra Bezruče takovým způsobem, že panovala jednoznačná shoda. Jeho představa o další podobě divadla je výrazná a osobitá, a na spolupráci se proto opravdu moc těším,“ uvedl ředitel Divadla Petra Bezruče Filip Krejčí.
„Divadlo Petra Bezruče platí dlouhodobě za prominentní českou scénu s velmi silným souborem. Navíc éra Jana Holce Bezruče vyprofilovala jako jednu ze scén, které zvládají skoro nejrychleji reagovat na proměny současného světa a přinášet vyostřenou dramaturgii. Troufám si říci, že si v tomto období divadlo vybudovalo ještě silnější pozici na divadelní mapě, než mělo v posledních letech,“ uvedl Steinbauer.
Divadlo podle něj pod jeho vedením čeká velký obrat poetiky. „Jednak proto, že zkrátka přemýšlím jinak než stávající umělecké vedení, a jednak také proto, že jsem přesvědčen o tom, že má mít každá éra svou nezaměnitelnou tvář. Navíc jsem zkrátka dost jiný typ režiséra. Bezruči pod mým vedením budou syrovější a možná i punkovější,“ uvedl Steinbauer.
Pozornost hodlá nový umělecký šéf věnovat také samotnému hereckému souboru, jehož kvalitu považuje za zásadní. „Soubor Bezručů je mimořádný a aktuálně je snad v nejsilnější kondici, v jaké v jsem ho zažil. Není mou ambicí jej rozbít – konec konců vysoká herecká úroveň je tím, na čem Bezruči stojí,“ vysvětlil.
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Plány má Steinbauer také v oblasti vzdělávací a komunitní práce celého divadla. Vzniknout by mělo lektorské oddělení. „Jeho úkolem úkolem bude rozšiřovat komunitu kolem Bezručů a prohlubovat zážitky z inscenací a přemýšlení o tématech, která přinášejí. V současné době jsou kvalitní lektorské programy jedním z nejdůležitějších pilířů divadelní práce a domnívám se, že pro udržení těsného kontaktu s divákem jsou nezbytné,“ dodal Steinbauer.
Divadlo Petra Bezruče má v Ostravě zhruba osmdesátiletou tradici. Získalo mimo jiné titul Divadlo roku 2024. Na začátku nové sezony řeší následky rozsáhlé havárie vody, která v červenci poškodila herecké šatny a prostory technického týmu. Sezonu ale divadlo plánuje odehrát podle původního programu.