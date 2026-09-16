Mbappé nechal zmrazit peníze PSG a donutil klub vzít si úvěr. Teď mu soud nařídil zaplatit směšné odškodné

V dubnu 2025 nechali Mbappého právníci preventivně zablokovat účty Paris Saint-Germain u tří bank. Chtěli si pojistit pohledávku za nevyplacené mzdy, která tehdy přesahovala 55 milionů eur. Klub se ocitl v situaci, kdy musel na běžný provoz otevřít úvěrovou linku. O rok a půl později, 3. září 2026, pařížský odvolací soud rozhodl, že Mbappé za tento krok zaplatí. Ne miliony, jak PSG požadoval. Přesně 59 919 eur a 58 centů, náklady úvěru za 45 dnů, kdy měl klub zablokovanou hotovost. V kontextu celé kauzy je to účtenka za espresso uprostřed milionového banketu.
Jak se zmrazily účty jednoho z nejbohatších klubů světa
Mechanismus, který Mbappého tým použil, se ve francouzském právu nazývá saisie conservatoire. Nejde o nic exotického, je to standardní zajišťovací nástroj, který může využít každý věřitel, pokud soudce uzná, že jeho pohledávka je ohrožena. Exekuční soudce v Paříži dal 9. dubna 2025 Mbappému povolení zablokovat prostředky PSG až do výše 55,4 milionu eur.
Během následujících devíti dnů provedla Mbappého strana obstavení u Qatar National Bank, Société Générale a BNP Paribas. Peníze se nepřevedly k hráči, zůstaly na účtech klubu, jen s nimi PSG nemohl nakládat. Fakticky se zablokovalo zhruba 14 milionů eur. Pro klub s ročním rozpočtem v řádu stovek milionů to nebyla existenční hrozba, ale provozní komplikace. PSG si musel zajistit alternativní financování za 100 milionů eur a platil úrok Euribor plus 1,525 procenta.
Už 26. května 2025 soud obstavení zrušil. Ne proto, že by Mbappé neměl nárok, ale proto, že solventnost PSG nebyla ohrožena a zajištění nebylo nutné k vymahatelnosti pohledávky. Celá epizoda trvala 45 dnů.
Účet za 45 dnů: 59 919 eur a 58 centů
PSG chtěl víc. Mnohem víc. Klub požadoval náhradu za poškození reputace, morální újmu, údajné ohrožení výplat zaměstnanců i sportovního fungování. Odvolací soud ale přiznal jedinou položku, kterou klub doložil černé na bílém: náklady krátkodobého financování. Denní sazba činila 1 415 eur a 15 centů. Za 45 dnů to dalo oněch necelých 60 tisíc eur.
Všechno ostatní soud smetl. Reputační škoda? Neprokázána. Morální újma? Nedoložena. Dezorganizace klubu? PSG si během osmi dnů zajistil stamilionovou úvěrovou linku, takže o žádném chaosu nemohla být řeč. Soud výslovně konstatoval, že pouhé riziko budoucí újmy není reparovatelné, musí existovat škoda vzniklá a aktuální.
K částce 59 919,58 eura přibyla ještě povinnost uhradit 8 000 eur na nákladech odvolacího řízení. Celkový účet pro Mbappého: zhruba 68 tisíc eur, v přepočtu asi 1,7 milionu korun.
Sloni a mravenci: proporce celé kauzy
Aby čísla dávala smysl, je třeba je postavit vedle sebe. V prosinci 2025 přiznal pařížský pracovní soud Mbappému 60 958 346 eur a 80 centů. Rozpad částky vypadal takto:
|Položka
|Částka
|Třetí splátka podpisového bonusu
|36 666 680 €
|Dovolená k podpisovému bonusu
|3 666 667 €
|Mzdy za duben–červen 2024
|17 250 000 €
|Dovolená ke mzdám
|1 725 000 €
|Etická prémie za duben–červen 2024
|1 500 000 €
|Dovolená k etické prémii
|150 000 €
PSG tyto částky nevyplácel s odkazem na údajnou ústní dohodu z léta 2023, podle níž se Mbappé po návratu do týmu vzdal části koncových plateb. Soud ale řekl jasně: bez podepsaného písemného dodatku nemohl klub jednostranně přestat platit. V únoru 2026 PSG prostřednictvím tiskové agentury AFP potvrdil, že celou částku uhradil a nebude se odvolávat.
Odškodné 59 919,58 eura, které teď musí zaplatit Mbappé, představuje 0,098 procenta z toho, co dostal zpět. Tisícina. Účetní satisfakce pro PSG, ne právní revanš.
Co z toho zbylo a co ne
Mbappé vyhrál hlavní bitvu a prohrál drobnou šarvátku. Zajišťovací opatření na účtech PSG bylo právně legitimní v momentě podání (soudce ho povolil), ale zpětně se ukázalo jako zbytečně tvrdý nástroj vůči solventnímu dlužníkovi. Za to přišel účet. Malý.
Pro PSG je zářijový rozsudek spíš symbolický. Klub chtěl prokázat, že Mbappého kroky mu způsobily reálnou škodu přesahující provozní náklady. Neprokázal. Soud mu přiznal holý úrok z úvěru a nic víc.
Hlavní mzdová linie sporu je uzavřená, PSG zaplatil a vzdal se odvolání. Zda v této vedlejší větvi někdo podal další mimořádný opravný prostředek, se veřejně nepodařilo dohledat. Mbappé mezitím hraje za Real Madrid a 68 tisíc eur za odškodné a soudní náklady odpovídá zhruba jeho dvoudennímu platu ve španělské metropoli.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner