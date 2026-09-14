Masaryk Racing Days: Debutová výhra Zasova a pódium v barvách Jenzeru

Georgiy Zasov si ve 3. závodě na Creditas Autodromu Brno připsal své první vítězství v šampionátu F4 CEZ. Švýcar během napínavého nedělního dopoledního závodu úspěšně ubránil vedoucí pozici před Eliou Weissem a Markasem Silkunasem.
Zasov a Silkunas obsadili první řadu startovního roštu, za nimi startovali Weiss a Erik Poulsen. Mathilda Paatz, závodnice F1 Academy pod záštitou Aston Martinu, zde v barvách týmu svého otce Mathilda Racing, stála po boku Ivonn Simeonové ve třetí řadě.
Zasov si hned po startu udržel vedení. Weiss se posunul před Silkunase na druhé místo. Paatz měla po kontaktu s Erikem Poulsenem v první zatáčce technický problém a později ze závodu musela odstoupit.
Weiss okamžitě začal vyvíjet tlak na svého týmového kolegu a opakovaně hledal způsob, jak ho předjet. Zejména zatáčky 3 a 4 se ukázaly jako jedna z nejlepších příležitostí k předjíždění. Zasov se však nedal a udržel za sebou jak Němce, tak litevského pilota.
Nielsenovi a Waltherovi se podařilo poodjet od pronásledovatelů a zahájili vlastní souboj o čtvrté a páté místo. Gaspar později úspěšně předjel Simeonovou, čímž otevřel cestu oběma Dánům, kteří ho následovali.
Rakouská jezdkyně nakonec kvůli problému s monopostem po vzoru své týmové kolegyně zamířila do boxové uličky, čímž pro tým Mathilda Racing předčasně skončil opravdu náročný závod. Zasov dovedl Weisse a Silkunase až k cíli, svou pozici bránil po celý závod. Pro Švýcara šlo o první vítězství v šampionátu F4 CEZ. Němec dojel jen 0,310 sekundy za ním.
Poslední závod v Brně znovu patřil týmu Jenzer Motorsport.
Weiss startoval z pole position po boku Maxe Karhana, zatímco Georgiy Zasov a Teo Borenstein stáli v řadě za nimi.
Weiss si hned po startu udržel vedení, přestože se na něj jeho týmový kolega od první zatáčky snažil útočit. Borenstein poté začal na Karhana vyvíjet tlak a v následujícím kole ho úspěšně předjel, čímž se posunul na druhé místo.
Vítěz předchozího závodu Zasov klesl během prvních kol na 8. místo, zatímco Ella Häkkinen, dcera dvojnásobného šampiona Miky Häkkinena, zavítala do boxové uličky, než se vrátila zpět na trať.
Za vedoucí trojicí týmu Jenzer Motorsport jel Rechenmacher, zatímco jezdci dále na roštu sváděli řadu těsných soubojů. Havárie, do které se zapletli Mio Olert a Piotr Wiktor Orcholski, vyvolala výjezd safety caru.
Weiss stále vedl, dva čeští jezdci těsně za ním. Závod byl obnoven 10 minut před koncem a Němec opět perfektně načasoval svůj restart. Okamžitě si vybudoval pohodlný náskok před svými týmovými kolegy.
Zatímco vedoucí trojice jela pohromadě a příležitostí k předjíždění bylo málo, v zadní části startovního pole panovala mnohem větší akce. Pozice se neustále měnily, protože několik jezdců bojovalo kolo na kolo, což diváci na tribunách velmi ocenili.
Tři minuty před koncem začalo v prostřední části okruhu pršet. Ačkoli některé úseky tratě zůstaly suché, stále kluzčí podmínky vyvolávaly obavy, protože celé startovní pole stále jelo na hladkých pneumatikách.
Dvě minuty před koncem byl pro jistotu preventivně nasazen safety car, který zůstal na trati až do konce. Elia Weiss tak dominoval čtvrtému a zároveň poslednímu závodu v Brně. Jezdec týmu Jenzer Motorsport si tak před říjnovým závěrečným závodem sezóny navýšil svůj náskok v šampionátu. Se svými týmovými kolegy Borensteinem a Karhanem opět obsadil celé pódium.