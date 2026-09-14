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Masaryk Racing Days: Debutová výhra Zasova a pódium v barvách Jenzeru

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Nedělní závody Masaryk Racing Days 2026 na brněnském okruhu znovu nabídly mnoho akce. Dopolední závod přinesl první vítězství švýcarskému jezdci Georgiy Zasovovi, odpolední závod skončil kvůli dešti pod safety carem. Druhé, a tento závodní víkend poslední pódium, znovu obhájili tři jezdci týmu Jenzer Motorsport.
Masaryk Racing Days: Debutová výhra Zasova a pódium v barvách Jenzeru

Masaryk Racing Days: Debutová výhra Zasova a pódium v barvách Jenzeru

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