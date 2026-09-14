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Antonelli vyhrál závod, který měl vyhrát Norris. Pro titul je to možná horší zpráva než další dominance

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Lando Norris měl první závod na Madringu pod kontrolou, Kimi Antonelli to po dojezdu sám přiznal. Pak ale přišel Virtual Safety Car a lídr šampionátu dostal šanci, kterou proměnil v osmé vítězství sezony.
Antonelli vyhrál závod, který měl vyhrát Norris. Pro titul je to možná horší zpráva než další dominance

Antonelli vyhrál závod, který měl vyhrát Norris. Pro titul je to možná horší zpráva než další dominance

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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