Antonelli vyhrál závod, který měl vyhrát Norris. Pro titul je to možná horší zpráva než další dominance

Lando Norris udělal v Madridu skoro všechno správně. V kvalifikaci porazil Kimiho Antonelliho o pouhých 11 tisícin sekundy, po startu odrazil jeho útok a během prvních patnácti kol si vybudoval náskok přes šest sekund. Mercedes tentokrát neměl nejrychlejší auto a Antonelli nebyl jezdcem, který by soupeře postupně zlomil tempem.
Pak u dvacáté zatáčky zastavil Lance Stroll.
Ředitelství závodu vyhlásilo Virtual Safety Car přesně ve chvíli, kdy Antonelli přijížděl k boxové uličce. Lídr závodu Norris ji naopak před několika sekundami minul. Antonelli, Max Verstappen i George Russell proto mohli okamžitě zastavit a zaplatit za výměnu pneumatik výrazně menší časovou ztrátou. Když Norris zajel do boxů o kolo později, závod už byl znovu pod zelenými vlajkami. Jeho pomalá sedmisekundová zastávka situaci ještě zhoršila, ale podle McLarenu ani Pirelli už nebyla rozhodující. Klíčová výhoda zmizela okamžikem, který Norris nemohl ovlivnit.
Antonelli nakonec vyhrál před Verstappenem a Norrisem a zvýšil svůj náskok v šampionátu na 81 bodů. Bylo to jeho osmé vítězství ze čtrnácti letošních Grand Prix. A přesto po závodě nepředstíral, že soupeře porazil čistě vlastní rychlostí.
„Lando si dnes zasloužil vyhrát,“ uznal vítěz.
Právě tahle věta dělá z Madridu pro Antonelliho možná zajímavější závod než některá vítězství, která si skutečně odpracoval od prvního kola do posledního.
Norris měl závod pod kontrolou. Antonelli ale dokázal čekat dost blízko a dost trpělivě na svou šanci
O štěstí se ve Formuli 1 někdy mluví skoro omluvně, jako by vítěz musel okamžitě dokazovat, že si příznivou náhodu vlastně nějak zasloužil. Tady to není potřeba. Antonelli měl štěstí. Kdyby Stroll zastavil o půl minuty dřív nebo později, pravděpodobně by první Grand Prix na Madringu vyhrál Norris.
Jenže závodní titul se neskládá pouze z víkendů, kdy má jezdec nejrychlejší vůz.
Skládá se také z toho, kolik bodů vytěží ve chvíli, kdy nejlepší není.
Antonelli po startu na Norrise útočil, dvakrát musel vrátit pozici poté, co při souboji získal výhodu mimo trať, a následně britskému jezdci nestačil. McLaren byl v čele rychlejší a Norris si náskok postupně budoval. Antonelli ale zůstával druhý, nepokazil vlastní strategii a ve chvíli, kdy se okolnosti obrátily v jeho prospěch, byl přesně na místě, odkud se z náhody dalo udělat vítězství.
To není totéž jako tvrdit, že si Virtual Safety Car „zasloužil“. Nezasloužil. Prostě přišel.
Rozdíl je v tom, co s takovým okamžikem udělá jezdec, který vede šampionát.
V Monze vyhrál navzdory závodu. V Madridu díky němu
Před týdnem Antonelli předvedl úplně jiný druh vítězství. V Monze se po nepovedené kvalifikaci a startu z 19. místa prodral celým polem a před domácím publikem vyhrál. Tam nebylo třeba hledat okolnosti, které mu pomohly. Byl to závod, který si musel vzít.
Madrid ukázal druhou stranu stejného kandidáta na titul.
Tady Antonelli nebyl nejrychlejší a bez VSC by nejspíš skončil druhý. Jenže místo ztráty několika bodů na soupeře si připsal dalších 25 a jeho nejbližší pronásledovatel George Russell dojel až pátý. Rozdíl mezi oběma Mercedesy se tím zvětšil na 81 bodů.
Samotné číslo je působivé. Ještě zajímavější je ale způsob, jakým vzniká.
Antonelli už letos ukázal, že umí vyhrávat zepředu, vracet se zezadu i těžit z momentu, který soupeře zasáhne v nejhorší možnou chvíli. Pro soupeře je nepříjemné, když lídr šampionátu vyhraje víkend, v němž je bezkonkurenční. Ještě horší bývá, když vyhraje i ten, ve kterém bezkonkurenční není.
Russell už přestal mluvit jako člověk, který věří v titul
George Russell po závodě prakticky přiznal, že boj o titul už realisticky nevidí. Matematicky pochopitelně žije dál, ale rozdíl 81 bodů po čtrnácti závodech změnil i způsob, jakým o sezoně mluví Antonelliho týmový kolega.
Russell řekl, že se teď chce soustředit závod po závodě a sbírat dobré výsledky. To je velmi rozumný přístup, jenže zároveň přesně takhle většinou nemluví jezdec, který má pocit, že drží mistrovský boj ve vlastních rukou.
Antonelli naopak nemusí nic měnit.
Jeho náskok odpovídá více než třem vítězstvím bez odpovědi soupeře a Mercedes zároveň vede Pohár konstruktérů o 145 bodů před Ferrari. Lewis Hamilton po Madridu dokonce prohlásil, že Antonelliho a Mercedes už nyní bude velmi těžké zastavit.
Ve Formuli 1 se samozřejmě 81 bodů může zmenšit rychleji, než naznačuje prostý pohled na tabulku. Stačí technická porucha, nehoda nebo dva špatné víkendy. Právě proto ale Madring stojí za pozornost.
Byl to totiž přesně ten závod, v němž se měl Antonelliho náskok alespoň trochu zmenšit.
Norris vlastně nic neudělal špatně
Na druhé straně příběhu stojí Norris a tentokrát se mu hledá chyba skoro nemožně.
Po startu zvládl tlak, otevřel si bezpečný náskok a dobře pracoval s pneumatikami. Virtual Safety Car byl vyhlášen až poté, co minul vjezd do boxů. Kdyby zastavil o kolo později bez neutralizace závodu, ztratil by pozici stejně. Pokud by na starých pneumatikách zůstal venku déle, soupeři na čerstvých gumách by získali výhodu. Norris po závodě správně poznamenal, že v dané situaci nebylo co strategicky napravovat.
To ostatně potvrzuje i Antonelliho reakce. Vítěz neměl potřebu soupeřův výkon zmenšovat, protože věděl, jak závod vypadal před patnáctým kolem.
Norris tentokrát neprohrál kvůli špatnému startu, chybě pilota ani zpackané strategii. Prostě přijel k boxům několik sekund před okamžikem, kdy se všem za ním otevřela levnější možnost zastavit.
Z pohledu jednoho závodu je to krutá náhoda.
Z pohledu šampionátu je ale podstatné, kdo z ní odešel s 25 body.
Tituly se nevyhrávají jen nejrychlejšími nedělemi
Antonelliho sezona začíná dostávat charakter, který bývá u budoucích šampionů velmi nepříjemný pro jejich soupeře. Když má nejlepší auto a tempo, vyhrává. Když se dostane do problémů, dokáže škody omezit. A když mu závod nabídne něco navíc, nevezme jen pár bodů – vezme vítězství.
Na Madringu nebyl nejlepší jezdec dne.
Nemusíme mu ho dodatečně vyrábět. Norris byl rychlejší a s velkou pravděpodobností by bez Virtual Safety Car vyhrál. Antonelli sám to řekl téměř bezprostředně po dojezdu.
Jenže mistrovská tabulka žádnou kolonku „zasloužená vítězství“ nemá.
Po čtrnáctém závodě sezony je v ní osmé Antonelliho vítězství a náskok 81 bodů. A jestli jeho soupeři hledali víkend, kdy by se jim mohl lídr šampionátu konečně trochu přiblížit, Madrid měl být přesně takovým místem.
Místo toho odtud Antonelli odjel ještě dál.
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Zdroje: Reuters – No luck for Norris as Antonelli becomes Madring's first F1 winner [1], Formula 1 – Spain Lowdown: All the key moments as Antonelli wins again after Norris denied by VSC [2], Reuters – Norris goes from Madring pole high to feeling 'insanely unlucky' [3], Reuters – Russell says he is not realistically in the fight for F1 title [4], Reuters – No stopping Antonelli and Mercedes now, says Hamilton [5].