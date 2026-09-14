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Originální růžový zákusek bez mouky: Jednoduchý zákusek, který předvede, že to jde skvěle i bez mouky

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Vypadají trochu slavnostně, ale přitom na nich není nic složitého. Růžové řezy bez mouky dělám ve chvíli, kdy chci upéct něco hezkého ke kávě a nechce se mi vytahovat půl spíže. Těsto stojí na malinovém pudinku místo mouky, peče se nadvakrát a díky tomu jsou řezy lehké, pružné a příjemně jemné.
Obrázek k receptu na Růžový zákusek bez mouky, který okouzlí na první pohled

Obrázek k receptu na Růžový zákusek bez mouky, který okouzlí na první pohled

Zdroj: Zdroj: se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Recept na Růžový zákusek bez mouky, který okouzlí na první pohled
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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