Originální růžový zákusek bez mouky: Jednoduchý zákusek, který předvede, že to jde skvěle i bez mouky

Na stole připomínají malý zákusek z cukrárny, práce s nimi je ale překvapivě málo. Růžové řezy bez mouky jsou lehké, jemné a díky barvě vypadají dost efektně i bez složitého zdobení. Do těsta se místo mouky dává malinový pudink, peče se nadvakrát po 10 minutách při 180 °C a hotové pláty zůstanou pružné, tenké a měkké.
V míse je pár běžných věcí, žádná velká cukrařina, ale na talíři už to působí slavnostněji.
Růžová barva tomu samozřejmě pomůže, to si nebudeme namlouvat nic jiného. Doma jsem je pekla na víkend, pro návštěvu i ve chvíli, kdy jsem chtěla něco drobnějšího než , ale o něco hezčího než obyčejnou buchtu. Nejlepší jsou po vychlazení. Krém ztuhne, poleva se zklidní a nůž pak nejede skrz dort tak divoce. moučník
Můj tip: Na polevu se mi nejvíc osvědčila šťáva z třešňového kompotu. Barva je pak pěkná, ale nepůsobí tak křiklavě. Voda s barvivem sice udělá odstín taky, jenže chuťově je to slabší. Dezerty bez mouky nemusejí být jen o ořeších
U moučníků bez mouky si hodně lidí hned představí ořechový korpus nebo nějaký nepečený dort z formy. Jenže to je jen část možností. Bez klasické mouky se dají připravit i krémové řezy, těžší čokoládové koláče nebo ovocné crumble, kde mouku zastoupí jiná surovina, případně se nepoužije vůbec. Někde se ovoce jen navrství do zapékací misky s cukrem a kořením, jinde stačí do těsta pudinkový prášek. Recept na jemné růžové řezy bez mouky
Uvedené množství vystačí na menší plech nebo formu o velikosti
24 × 24 cm. Těsto se připravuje jako dvě tenké vrstvy, mezi které přijde vanilkový krém.
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 2× 10 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 9 až 12 řezů Ingredience, které budeme potřebovat
Těsto: 4 vejce velikosti M 4 lžíce krystalového cukru, přibližně 60 g 2 balíčky malinového pudinku, dohromady 80 g 1 lžička prášku do pečiva
Krém: 350 ml mléka 1 balíček Zlatého klasu nebo vanilkového pudinku 40 g 100 g měkkého másla nebo rostlinného tuku 80 g moučkového cukru
Poleva: 150 g moučkového cukru 3 lžíce šťávy z třešňového kompotu Postup přípravy vynikajících růžových řezů bez mouky
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Připravte si plech nebo formu o rozměru 24 × 24 cm a dno vyložte pečicím papírem. U tak tenkých plátů je papír skoro jistota, jinak se s nimi zbytečně bojuje.
2. Do mísy dejte
4 vejce, přisypte krystalový cukr a šlehejte několik minut, až směs zesvětlá a nabude. Tady se spěchání moc nevyplácí. Vejce musí do těsta dostat vzduch, jinak budou pláty spíš tuhé než nadýchané.
3. V menší misce promíchejte
malinový pudink s 1 lžičkou prášku do pečiva. Suchou směs postupně vmíchejte k našlehaným vejcím. Už jen opatrně, krátce, bez zbytečného přemíchávání.
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4. Těsto rozdělte na
dvě stejné části. První polovinu rozetřete na připravený plech do tenké vrstvy a pečte 10 minut při 180 °C. Upečený plát nechte chvíli zchladnout. Stejným způsobem pak upečte i druhou polovinu těsta. Mezitím přijde na řadu krém
5. Z
350 ml mléka a 1 balíčku Zlatého klasu nebo vanilkového pudinku uvařte hustý pudink. Během chladnutí ho párkrát promíchejte, případně na něj položte potravinářskou fólii přímo na povrch, aby nevznikl škraloup. Zdroj: se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Na náplň uvaříme krém ze Zlatého klasu.
6. Měkké
máslo utřete s moučkovým cukrem do hladkého základu. Pak po lžících zašlehávejte vychladlý pudink. Krém má být jemný a dobře roztíratelný. Máslo i pudink by měly mít podobnou teplotu, jinak se krém může srazit, a to člověka dokáže otrávit zrovna ve chvíli, kdy už má skoro hotovo.
7. Na první upečený plát naneste celý
krém a rovnoměrně ho rozetřete. Přiklopte druhým plátem a jen lehce přitlačte. Opravdu opatrně, aby krém nezačal utíkat ven po stranách. Zdroj: se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Hotový kríém naneseme na první korpus,
8. V misce rozmíchejte
150 g moučkového cukru se 3 lžícemi šťávy z třešňového kompotu. Poleva má být hladká a tak akorát roztíratelná. Pokud je příliš hustá, přidejte pár kapek šťávy. Když se naopak moc rozlévá, dosypte trochu cukru.
9. Polevu rozetřete na horní plát a uhlaďte stěrkou nebo širším nožem. Hotové řezy dejte nejméně na
2 hodiny do lednice. Kdo má čas počkat déle, bude mít při krájení o dost snazší práci. Zdroj: se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Polijeme růžovou polevou a dáme na 2 hodiny do lednice.
10. Podávejte dobře vychlazené, nakrájené na menší čtverce nebo obdélníky. V lednici vydrží bez potíží do druhého dne a u nás doma chutnají právě tehdy nejlíp.
Zdroj: se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Vychlazený zákusek krájíme na řezy. Rady a tipy redakce k růžovým řezům bez mouky Pláty v troubě zbytečně nepřesušujte. Jakmile začnou lehce růžovět a na dotek pruží, jsou hotové. Krém patří jen na úplně vychladlý korpus. Na vlažném plátu by rychle povolil a roztírání by bylo horší. Nůž před krájením nahřejte v horké vodě a otřete dosucha. Řezy pak mají čistší hrany a poleva se tolik netrhá. Pokud vám zůstane trochu třešňové šťávy z kompotu, schovejte ji do lednice. Druhý den se dá pár kapkami ozdobit talířek při servírování. Vypadá to pěkně, ale pořád ne přehnaně.
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Taká obyčajná žienka domáca