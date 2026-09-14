Toto Wolff věří v Russella: Musíme odemknout jeho potenciál

George Russell během víkendu na novém okruhu otevřeně hovořil o svých problémech s degradací pneumatik, které přispěly k tomu, že nemohl bojovat o pole position a v kvalifikaci se musel spokojit se šestým místem.
Tým následně zvolil strategii dvou zastávek. Během fáze virtuálního safety caru nasadil Britovi středně tvrdé pneumatiky a později v závodě jej přezul zpět na druhou sadu tvrdých pneumatik. Russell toto rozhodnutí nejprve zpochybňoval, později ale přiznal, že jeho konečný výsledek v podobě pátého místa výrazně neovlivnilo.
Přestože dojel těsně za Charlesem Leclercem, na vítěze závodu Andreu Kimiho Antonelliho ztratil téměř 30 sekund. Ital tak zvýšil svůj náskok před Russellem v šampionátu jezdců na 81 bodů.
„Mohli jste vidět tempo, které měl ke konci, když stahoval Leclerca,“ řekl Wolff. „Víte, že byl nejrychlejším jezdcem na trati, ale po výměnách pneumatik tam to tempo nebylo a já jednoduše nevím, kde se ztratilo. Musíme to zanalyzovat, protože je jasné, že to v něm je, je to i v autě a my jen musíme najít způsob, jak to odemknout.“
„Pokud jde o George, můžete mít dobré závody i špatné závody, dobré roky i špatné roky, ale bavíme se o jezdci, který vyhrál prakticky všechno, co mohl, ještě před příchodem do formule 1. Vyhrál každý motokárový šampionát, formuli 3 ve své nováčkovské sezóně, formuli 2 ve své nováčkovské sezóně a potom zamířil do Williamsu. Mluvíme o špičkovém jezdci.“
„Musíme zjistit, co potřebuje k tomu, aby mohl svůj potenciál naplno využít. Samozřejmě je tu také psychologická stránka. Pokud máte takovou sérii výsledků, jakou má letos on, dostáváte pořádně zabrat. Ti nejlepší se ale dokážou vzpamatovat a myslím si, že George má všechno, co potřebuje k tomu, aby bojoval o mistrovské tituly.“
Díky výraznému náskoku Antonelliho před Russellem a soupeři, jako je Lewis Hamilton, který po odstoupení z Velké ceny Španělska ztrácí již 101 bodů, míří Mercedes do zbývajících závodů v komfortní pozici.
Russell se po nedělním výsledku prakticky vyřadil z boje o titul, Wolff ale zdůraznil, že se situace může kdykoliv změnit, zvlášť když do konce sezóny zbývá ještě devět závodů.
„Je to mechanický sport,“ vysvětlil šéf týmu. „Můžete závod nedokončit, můžete havarovat, a pokud se to stane dvakrát za sebou, najednou už náskok, který vypadal pohodlně, tak pohodlný není, protože do konce zbývá třeba šest závodů.“
„Podle mě bychom proto měli body ignorovat až do chvíle, kdy už z matematického hlediska nebude reálné, aby někdo z nich titul získal. Do té doby se musíme soustředit na každý jednotlivý víkend a pokaždé se pokusit podat co nejlepší výkon. Vývoj pro rok 2027 začal už před nějakou dobou, dávno před létem. Část zdrojů jsme přesunuli na příští rok a podle plánu v tom pokračujeme bez ohledu na to, kde se právě nacházíme v šampionátu.“