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Honda už to nevydržela: Mění klíčovou osobu v programu F1

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Na katastrofální sezonu Hondy ve spojení s Aston Martinem už se Japonci nemohli dívat. Za pár týdnů bude mít japonské motorové oddělení nového šéfa.
Honda už to nevydržela: Mění klíčovou osobu v programu F1

Honda už to nevydržela: Mění klíčovou osobu v programu F1

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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