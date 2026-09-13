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Všechno vsadili na červenou vlajku: Vasseur je spokojený

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Dennívýzva
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Ferrari s Charlesem Leclercem v Madridu čekalo a čekalo, ale nedočkalo se. Navzdory očekáváním a děsivým predikcím, kolik nehod uvidíme, safety car na trať nevyrazil ani jednou.
Všechno vsadili na červenou vlajku: Vasseur je spokojený

Všechno vsadili na červenou vlajku: Vasseur je spokojený

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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