Listopad v kinech: Vánoční klasika, odlehčené komedie, další pokračování oblíbené dystopie i český horor pro zahraničí

Viktoriánské psycho
Děj hororu
zavede diváky do roku 1858. Právě tehdy přijíždí do odlehlého gotického sídla známého jako Ensor House guvernantka Winifred Nott, který má na starosti učit děti správnému stolování a vzdělávat je. Zároveň se snaží schovávat své psychopatické sklony, ale jakmile začnou postupně mizet členové služebnictva, začínají si majitelé panství klást otázku, zda s jejich novou guvernantkou není něco v nepořádku. Viktoriánské psycho
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Snímek, který vychází ze stejnojmenného románu Virginie Feito, se dočkal pozitivního přijetí kritiků. Nabízí netradiční podívanou, v níž se hororové prvky doplňují s těmi thrillerovými. Americký magazín Collider
Viktoriánské psycho označil za „šíleně vyšinuté mistrovské dílo” a pochvalné hodnocení si film vysloužil také od webu Next Best Picture, který ho označil za „ďábelsky zábavnou sílu zkázy”.
Viktoriánské psycho, ve kterém krev poteče proudem a chybět nebude ani černý humor, vstoupí do českých kin 12. listopadu 2026. Ebenezer: Vánoční koleda
Na Vánoce si ještě musíme chvíli počkat, v kinosálech se nicméně do Štědrého dne bude možné přenést již v listopadu. Jestliže máte rádi klasický vánoční příběh z pera Charlese Dickense, nenechte si na velkém plátně ujít další adaptaci klasiky.
je příběhem podivína, který miluje peníze, v období nejkrásnějších svátků v roce bývá nevrlý, a rozhodně je lepší vyhnout se mu obloukem. Ebenezer: Vánoční koleda
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Režie nejnovější filmové adaptace vánoční klasiky se ujal Ti West a diváci se podle všeho tentokrát dočkají temnější podívané. V roli Ebenezera se představí Johnny Depp.
„Bylo jasné, že Johnny si pojede to svoje. Ale není to Jack Sparrow, Wonka ani Střihoruký Edward. Nikdo z nich. Přesto v jeho pojetí Ebenezera všechny ty ikonické postavy cítíte,“ uvedl režisér.
Film
Ebenezer: Vánoční koleda vstoupí do českých kin 12. listopadu 2026 a nepůjde o vhodnou podívanou pro diváky mladší 12 let. Dřevorubec
Ani v listopadu nebude v kinech nouze o české romantické komedie. Vydejte se společně s hlavní hrdinkou Janou, která má slibně rozjetou kariéru v Praze, vztah se svým šéfem a jasnou představu o budoucnosti, do beskydských lesů. Tam zjistí, že marketingové prezentace na řízení pily nestačí. A protože v každé romantické komedii musí být také mužský hrdina, připravte se na Adama Vaculu v roli Pavla.
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Romantická komedie
vás přenese do klidných a malebných valašských kopců. Nenechte si ji v kinech ujít od 12. listopadu 2026. Po zhlédnutí možná i vy podlehnete touze zavřít pracovní počítač a vydat se někam do hor. Dřevorubec Ženy v lihu
V listopadu budete mít také možnost vydat se s třemi kamarádkami na společný výlet na Moravu. Marie, Alena a Gábina ve filmu
chtějí uniknout před každodenními starostmi, připomenout si bezstarostné roky a dokázat si, že na pořádné dobrodružství není nikdy pozdě. Jenže každá z nich si s sebou nese vlastní problémy. Po příjezdu do hotelového resortu se navíc dostanou do konfliktu s trojicí mladších, sebevědomých děvčat, která jsou přesvědčená, že naše tři hlavní hrdinky již mají své nejlepší roky za sebou. Ženy v lihu
Nevinné poznámky záhy přerostou v generační konflikt a o komické katastrofy nebude nouze. A aby toho nebylo málo, milostné životy tří kamarádek se začnou zamotávat a dlouholeté přátelství bude muset čelit nečekané zkoušce.
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Komedie
Ženy v lihu s Lucií Benešovou, Ivou Kubelkovou a Zuzanou Norisovou v hlavních rolích zamíří do českých kin 12. listopadu 2026. Hunger Games: Úsvit sklizně
Vraťte se opět do smrtící arény v dystopickém světě, z níž se dostane vždy jen ten nejlepší z nejlepších. V Panemu začíná Den sklizně 50. ročníku Hladových her a letos bude do Kapitolu z každého kraje odvezen dvojnásobný počet splátců. Haymitch Abernathy z 12. kraje, hlavní hrdina filmu
, touží po jediném: přežít tento den a vrátit se k milované dívce. Ve chvíli, kdy mezi čtyřmi vybranými zazní jeho jméno, se jeho sny v jediném okamžiku rozplynou. Hunger Games: Úsvit sklizně
Aréna je nelítostná a pravidla jsou nastavena tak, aby zlomila i ty nejsilnější. Haymitch však brzy pochopí, že boj o přežití není jen otázkou fyzické síly. Pokud chce uspět, musí přelstít systém, který je proti němu.
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Staňte se svědky dalšího boje na život a na smrt v aréně smrti.
Hunger Games: Úsvit sklizně přinese do českých kin nelítostný souboj 19. listopadu 2026. Já, Rocky
Před padesáti lety se zrodil Rocky, teď přichází příběh o tom, jak se zrodil Stallone. Než se Sylvester Stallone stal jednou z největších hvězd Hollywoodu, byl mladým hercem s obrovským snem a příběhem, kterému věřil víc než čemukoliv jinému. Snímek
je inspirován životním příběhem herce, který během několika dní napsal scénář o obyčejném boxerovi z Filadelfie, který dostane životní šanci postavit se šampionovi a ukázat, co v něm skutečně je. Já, Rocky
Když Rocky v roce 1976 vstoupí do kin, rozpoutá celosvětovou senzaci. Film získá Oscara za nejlepší film, z neznámého Stalloneho udělá hvězdu a Rocky Balboa se navždy zapíše mezi nejslavnější filmové hrdiny.
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Strhující příběh o odvaze věřit vlastnímu snu, nevzdat se a využít životní šanci naplno vstoupí do českých kin 19. listopadu 2026.
Zajímavost: Americká premiéra filmu, která proběhne 20. listopadu 2026, připadne na den 50. výročí světové premiéry filmu Rocky. Thankskilling Day
Venku před halami ČKD padá sníh a vše nasvědčuje tomu, že se blíží nejkrásnější období roku. Za zdmi bývalého průmyslového areálu ale místo vánoční idyly čeká něco mnohem děsivějšího. Místo, které bylo kdysi dějištěm lidské krutosti, dnes slouží jako prostor pro adrenalinovou únikovku.
Ve filmu
, který od první chvíle vznikal se záměrem oslovit zahraniční publikum, se parta šesti vysokoškoláků vydá na obyčejnou únikovku k příležitosti oslav Dne Díkůvzdání. Netuší ale, že se stali součástí zvrhlé hry a budou bojovat o vlastní život. Thankskilling Day
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„Snímek vznikal jako distribution-driven project, což je v českém prostředí poměrně unikátní přístup. Celý projekt byl od začátku podřízen tomu, aby fungoval i za hranicemi,“ vysvětluje jeden z producentů a režisérů a zároveň scénárista JC Kovář. V zahraničí bude horor Thankskilling Day uveden pod názvem Red Escape.
Český horor
Thankskilling Day vstoupí do našich kin 26. listopadu 2026 v anglické verzi s českými titulky. Zdroje: ČSFD, tiskové materiály