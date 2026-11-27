Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček se znovu pustil do prezidenta Petra Pavla. Tentokrát vytáhl odpovědnost za veřejné finance a začal hlavu státu poučovat o hospodárnosti. Načasování dalšího politického kázání však přineslo pozoruhodný kontrast. Zatímco Vondráček hledal důvody ke kritice dávno skončené cesty do zahraničí, Ministerstvo průmyslu a obchodu vedené Karlem Havlíčkem zastavilo vymáhání stomilionové dotace pro společnost z holdingu Agrofert. Evropská komise peníze odmítla proplatit a český stát je již vyplatil. Vondráček si však pro rozpočtovou inventuru vybral prezidenta.
Radek Vondráček se rozhodl pokračovat ve vyšetřování prezidentovy říjnové dovolené v Maroku. Předseda sněmovního zahraničního výboru a místopředseda ANO oprášil příběh o nákladech na cestování Petra Pavla a připojil výtku kvůli státnímu rozpočtu. „Zážitkové prezidentství není levná věc. Petr Pavel zároveň rád kárá vládu za rozpočet. Sám ale moc nejde příkladem. Mlčet k utraceným financím z kapes daňových poplatníků přinejmenším není fér,“ pustil se Vondráček do prezidenta. Na rozdíl od předchozích výpadů tentokrát přidal také úlohu rozpočtového kontrolora, jemuž leží na srdci každá koruna veřejných prostředků. Prezidentova dovolená skončila téměř před dvěma měsíci, její náklady na leteckou dopravu byly zveřejněny a Pavel oznámil jejich úhradu ze soukromých peněz. Vondráčkovo účetnictví však uzávěrku nezná. Stačí vytáhnout Maroko a znovu se pustit do hlavy státu.
Pro připomenutí prezidentovy cesty si Vondráček vybral zvlášť vydařený den. Ministerstvo průmyslu a obchodu vedené Karlem Havlíčkem totiž zastavilo vymáhání stomilionové dotace pro Pekárnu Zelená louka ze skupiny Penam, která patří do holdingu Agrofert. Ministerstvo řízení zastavilo s odůvodněním, že lhůta k odnětí dotace již uplynula. Český stát přitom peníze pekárně vyplatil a Evropská komise jejich proplacení odmítla, protože projekt výrobní linky na toastový chléb podle evropských auditorů nesplňoval požadavek inovativnosti. Sto milionů korun zůstalo vyplacených ze státního rozpočtu. Vondráčkovo rozhořčení nad financemi daňových poplatníků však mířilo na Petra Pavla. Na jedné straně soukromě uhrazená doprava prezidenta, na druhé stomilionová dotace pro společnost z Babišova někdejšího koncernu. Politickou pozornost místopředsedy ANO získala první položka.
Vondráček si již při předchozím hodnocení marocké dovolené dokázal najít problém také v prezidentově návratu běžnou leteckou linkou v ekonomické třídě. Do pátrání po prezidentových penězích se v minulosti zapojili rovněž další představitelé vládního tábora. Ministr Boris Šťastný porovnával náklady na pronajaté letadlo, poslanec Denis Doksanský vytáhl prezidentovo soukromí a požadoval informace o osobních kontaktech hlavy státu. Nyní přišel Vondráček s další výčitkou. Prezident údajně moc nejde příkladem a neměl by mlčet k penězům daňových poplatníků. Vhodnější den pro podobné vystoupení by si místopředseda ANO hledal obtížně.
Prezidentova peněženka pod dohledem. Agrofert dostal sto milionů z veřejných peněz
Petr Pavel odcestoval na dovolenou do Maroka začátkem října. Kvůli senátním volbám se mimořádně vrátil do České republiky, odvolil a do Maroka znovu odletěl. Za první let na palubě stroje pronajatého pro potřeby závodního týmu Fesh Fesh zaplatil 3750 eur. Mimořádný návrat a opětovná cesta vyšly na dalších patnáct tisíc eur. Celkové náklady na uvedenou leteckou dopravu dosáhly 18 750 eur, přibližně 456 tisíc korun. Prezident oznámil jejich úhradu ze soukromých prostředků a Kancelář prezidenta republiky uvedla, že dovolenou neplatila ani neorganizovala. Přesto se cesta stala vytrvalým tématem představitelů koaličního tábora pod taktovkou hnutí ANO.
Vondráček se rozhodl připomenout veřejné finance ve chvíli, kdy se otevřela otázka úplně jiného zacházení s penězi daňových poplatníků. Pekárna Zelená louka získala stomilionovou dotaci na výrobní linku určenou pro údajně inovativní toastový chléb. Evropská komise však projekt odmítla proplatit. Auditní závěry označily použitou technologii za nedostatečně inovativní a zpochybnily oprávněnost podpory. Ministerstvo průmyslu a obchodu mělo prostředky od příjemce dotace vymáhat. Jenže čtyřletá lhůta k odnětí dotace skončila 9. února 2021. Řízení ministerští úředníci zahájili až 20. října stejného roku. Karel Havlíček vedl Ministerstvo průmyslu a obchodu v době opožděného zahájení řízení a stojí v jeho čele i nyní.
Ministerstvo rozhodlo o zastavení řízení již letos v březnu. Sto milionů korun zůstalo společnosti z Agrofertu vyplacených a Evropská komise je neproplatila. Pekárna Zelená louka a dva bývalí členové vedení společnosti navíc čelí obžalobě kvůli podezření z dotačního podvodu. Vinu odmítají. Případ projednává Krajský soud v Praze a případný odsuzující rozsudek může otevřít cestu k náhradě škody. Vondráčkův příspěvek o prezidentově dovolené však žádnou zmínku o Penamu ani Havlíčkově ministerstvu neobsahoval. Místopředseda ANO raději připomněl, kolik podle něj stojí zážitkové prezidentství.
Havlíčkovo ministerstvo zastavilo vymáhání. Babiš objevil účelovku
Premiér Andrej Babiš na zastavení vymáhání dotace zareagoval obviněním z účelového poškozování Agrofertu. „Klasika, je to zase jenom účelovka, jak poškozovat moji bývalou firmu. Mimochodem, když byli uprchlíci na hlavním nádraží a neměli co jíst, tak ten Penam jim ty toasty dodával,“ prohlásil Babiš. Stomilionová dotace, kterou evropské instituce odmítly proplatit, dostala z premiérovy strany odpověď o pomoci uprchlíkům. Pekárna vyráběla chleba, uprchlíci měli hlad a Penam jim dodával toasty. Provoz veřejných financí se ve Strakově akademii obohatil o další argument. Kdo dodával potraviny potřebným, může být připomínán také při vysvětlování sporné dotace.
Opoziční politici mezitím oznámili další kroky kvůli zastavenému vymáhání. Předseda ODS Martin Kupka požaduje vysvětlení postupu Ministerstva průmyslu a obchodu a avizoval podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. „Stát chce po všech živnostnících zaplatit vše do poslední koruny. A každému se musí měřit stejně. Pokud ministerstvo průmyslu a obchodu říká, že lhůta je promlčená, tak ji někdo pravděpodobně promlčel. A musí být jasné, jak to na ministerstvu funguje. Aby to nebyla taková malá domů od Karla Havlíčka k Andreji Babišovi,“ uvedl Kupka. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib oznámil předání podkladů evropskému žalobci. „Havlíček nechal promlčet vymáhání 100 milionů za toastovou linku Agrofertu. Dnes předáme podklady evropskému žalobci, aby prověřil, zda šlo o úmysl. Co bude příště? Dalších sedm miliard za Babišův střet zájmů? Česko není bankomat Agrofertu,“ vzkázal Hřib.
Liga užitečných Babišových a její nekonečný seriál o Maroku
Vondráček v kritice prezidenta nezačíná od nuly. Již v létě se pustil do Petra Pavla kvůli sporu o účast hlavy státu na summitu NATO. Prezident podle místopředsedy ANO kvůli vojenské minulosti nedokázal správně pochopit pružnost politických pravomocí. „Hranice těch pravomocí jsou pružné do jisté míry a je tam prostor pro nějaké jednání. Ale pan prezident je voják a on to chce mít prostě pevně narýsované,“ vysvětloval tehdy Vondráček. Vzápětí se stal jedním z protagonistů marockého pátrání, které zaměstnalo hned několik představitelů vládního tábora. Prezidentův odjezd, mimořádný návrat kvůli volbám, pronajaté letadlo, ekonomická třída, soukromé financování i zveřejněné náklady poskytly politikům ANO materiál na celé týdny komentářů.
Poslanec Denis Doksanský dokonce dospěl k závěru, že prezident nemá právo na soukromí. „Petr Pavel jedná bohorovně, jako by se cítil jako nadčlověk,“ prohlásil při jedné z předchozích výprav za prezidentovými penězi. „Nicméně ve své pozici nemá právo na soukromí, ani na to tajit, s kým se stýká a kdo se podílí na úhradě nákladů jeho cest,“ pokračoval. Doksanského výklad základních práv přišel krátce po návratu z oslavy 28. října na Pražském hradě, odkud zveřejňoval fotografie. Vondráček nyní pokračuje v obdobném duchu. Prezident podle něj rád kárá vládu za rozpočet, sám ale moc nejde příkladem. Na rozdíl od Doksanského mu soukromí rovnou neruší. Zatím se spokojil s kontrolou financí.
Do marockého pátrání se zapojil také ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný. Při hodnocení prezidentovy letecké dopravy porovnával náklady na pronajatý stroj, ale Pavlův podíl ve výši patnácti tisíc eur posuzoval jako cenu celého letadla. Ministr dokázal najít podezřele nízkou částku, zatímco letenka ministra zahraničí Petra Macinky do New Yorku za 197 447 korun z veřejných prostředků podobné rozhořčení nevyvolala.
Státní peníze pro Penam a soukromé peníze prezidenta
Ministerstvo průmyslu a obchodu zastavilo administrativní vymáhání stomilionové dotace z českého rozpočtu. Evropská komise peníze na toastovou linku neproplatila a o případné náhradě škody nyní může rozhodnout trestní soud. Vondráček však nevytáhl Agrofert, Penam ani Havlíčka. Vrátil se k říjnové cestě do Maroka a Pavlovu vztahu ke státním financím.
Místopředseda ANO má pro podobná vystoupení bohatou zásobu námětů. Prezident se podle něj neumí správně orientovat v politických pravomocích, jeho dovolená budí pochybnosti a soukromě hrazené cestování si zaslouží další veřejnou kontrolu. Ve stejné politické straně sedí ministr odpovědný za úřad, který zastavil vymáhání sto milionů korun. Opoziční poslanci požadují vysvětlení a avizují kroky vůči kontrolním a evropským orgánům. Vondráček mezitím nabízí další kritiku hlavy státu.
Petr Pavel odcestoval na dovolenou, zaplatil leteckou dopravu ze soukromých peněz, vrátil se kvůli volbám a zveřejnil náklady. Pekárna Zelená louka získala sto milionů korun z veřejných prostředků, Evropská komise je odmítla proplatit a administrativní vymáhání ministerstvo zastavilo. Premiér na zastavení řízení odpověděl připomínkou někdejší pomoci uprchlíkům. „Klasika, je to zase jenom účelovka, jak poškozovat moji bývalou firmu. Mimochodem, když byli uprchlíci na hlavním nádraží a neměli co jíst, tak ten Penam jim ty toasty dodával,“ prohlásil Babiš.
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