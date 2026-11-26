Andrej Babiš se po několika dnech vládního kulinářství vrátil k politice. Olomoucké syrečky vystřídal mikrofon, kuchyňskou linku Karel Havlíček a ke společnému stolu přibyl ministr dopravy Ivan Bednárik. Po gastronomických výkonech hnutí ANO se nabízela příležitost předvést něco přece jen náročnějšího než krájení sýra a strouhání brambor. Premiér se chopil role hlavního vyšetřovatele, Havlíček zaujal obvyklé místo po jeho boku a Bednárik brzy zjistil, že být hostem předsedy vlády vyžaduje značnou pohotovost. Nejlépe mluvit pouze na vyzvání, odpovídat stručně a s případným nesouhlasem zacházet velmi opatrně. Babiš měl totiž vlastní otázky, vlastní odpovědi a také pozoruhodnou schopnost považovat debatu za uzavřenou ještě před dokončením první věty. Jenže ministerská trojice se nakonec pustila i do oblastí, v nichž žádná vládní strategie nepomůže. A tam se teprve ukázalo, co všechno dokážou tři dospělí muži vyprodukovat, když dostanou mikrofony, trochu volného času a jeden druhého.
Andrej Babiš se rozhodl předvést, jak má vypadat rozhovor s podřízeným ministrem. Ivan Bednárik sotva poděkoval za pozvání a už dostal první příležitost obhájit své pracovní výsledky. „Co jste to dělal s tím vagónem, prosím vás? Vy jste honil nějaký vagón? Co to máte za bordel?“ zahájil premiér. V Praze se uvolnil nákladní železniční vůz, který po nedostatečném zajištění vyrazil bez lokomotivy na samostatnou cestu. Železničáři odklonili protijedoucí vlaky, spustili závory a nechali vůz dojet do protisvahu, kde se zastavil. Bednárik se snažil celý incident popsat, ale Babiše zajímalo především samotné provinění. „Jak se uvolnil?“ zeptal se. „No prostě nebyl dobře zajištěn,“ odpověděl ministr. „To si děláte srandu, co kdyby někoho třeba zranil?“ pokračoval premiér. Příběh vagónu naštěstí skončil bez tragédie. Bednárikův výslech nikoli.
Ministr dopravy se následně pustil do silnic, dálnic a železnic. Babiš se zajímal o termíny staveb, kamiony, odpočívadla a zahraniční pokuty. Bednárik vysvětloval technické okolnosti, legislativní překážky i konkrétní postupy. Premiér občas projevil netrpělivost a vyžadoval odpověď, která by se pokud možno vešla do jediné věty. Když ministr popisoval plánované vymáhání pokut od zahraničních řidičů, Babiš jej upozornil na existenci obdobných systémů v jiných státech. „Plno států to má, tak to stačí jen okopírovat, ne?“ doporučil. Bednárik si dovolil připomenout nezbytné změny legislativy. Premiér objevil řešení, ministr měl na starosti otravné podrobnosti. Český právní řád se bohužel dosud nezavázal respektovat rychlost Babišových nápadů.
Nejlépe se jejich spolupráce ukázala při debatě o termínu jedné dopravní stavby. Babiš trval na vlastních informacích, Bednárik se snažil vysvětlit rozdíly v harmonogramu. „Pane ministře, já mám informaci, že to bude hotové 28,“ oznámil předseda vlády. „Máte pravdu v tom,“ začal Bednárik. „Mám pravdu, výborně. Tak jdeme dál,“ ukončil Babiš diskusi. Ministr se dostal ke třetímu slovu a premiér už měl potvrzeno všechno potřebné. Slova představovala zbytečný luxus. Babiš má pravdu, výborně, další otázka. Na podobném principu by se daly zasedání vlády výrazně zkrátit. Stačilo by odstranit část programu označenou jako odpovědi ministrů.
Bednárikovi se navíc dostalo nečekaného přiznání. „Já jsem totiž zapomněl, že vy dneska přijdete, tak jsem se připravil bez vás,“ sdělil mu premiér. Ministr dopravy tedy zjistil, že jeho přítomnost při přípravě setkání nehrála zásadní roli. Babiš měl připravené otázky bez něj a odpovědi hodlal podle potřeby doplnit osobně. Bednárik se mohl cítit téměř poctěn. Nebývá každému členovi kabinetu dopřáno, aby vlastnímu šéfovi překážel v rozhovoru, na který jej předseda vlády sám pozval.
Fiala už ODS nevede ale Babiš jej odmítá propustit ze služby
Petr Fiala již dávno opustil Úřad vlády a předsednické křeslo v ODS přenechal Martinu Kupkovi. Babišův politický repertoár však podobnou personální změnu dosud úplně nevstřebal. Fiala v něm má nezastupitelné místo. Jakmile se objeví rozpočet, silnice, státní dluh nebo jakýkoli jiný problém, bývalý premiér je připraven nastoupit do služby. V případě potřeby jej doplní předchozí vláda, údajně zkorumpovaní politici a novináři. Babiš nepotřebuje složitě hledat nové protivníky. Ty staré má dokonale nacvičené.
Při útoku na občanské demokraty se ostatně ihned dostal do známé formy. „No a představte si, co jsme zjistili, že tady ODS, nevím, jestli to znáte, to je ta strana, která tady jako řádí od revoluce a tradiční zkorumpovaná demokratická strana,“ začal premiér představovat opoziční subjekt. Občanské demokraty zjevně považuje za natolik neznámé politické uskupení, až musel publiku připomenout jejich existenci. Při vlastní charakteristice však nezapomněl přidat všechna oblíbená přízviska. Strana byla představena a mohl začít další výklad o jejích údajných úmyslech.
Jenže když došlo na jméno současného předsedy, premiér na okamžik ztratil jistotu. „Ale předseda ODS, to je kdo teďka? Fiala nebo…,“ začal pátrat. Bednárik přispěchal s nápovědou. „Ne, to je můj předchůdce, pan Kupka,“ připomněl. „Kupka vlastně, pardon,“ opravil se Babiš. Předseda ODS byl úspěšně identifikován. Martin Kupka se mohl vrátit k řízení své strany a Fiala alespoň na několik okamžiků přestal předsedat občanským demokratům v premiérově vyprávění.
Pozoruhodný byl zejména rozdíl mezi Babišovou jistotou při obviňování ODS a nejistotou při určování jejího vedení. K charakteristice údajně zkorumpované strany nepotřeboval pomoc. U předsedy už musel zasáhnout ministr dopravy. Znalost jmen se stala vedlejší disciplínou, hlavní politický výklad pokračoval nerušeně. A protože Fiala stále zůstává Babišovým oblíbeným nepřítelem, jeho nepřítomnost v čele občanských demokratů představovala spíše administrativní komplikaci než skutečnou překážku.
Předseda vlády se během výkladu dostal také k ostatním opozičním stranám. „ODSáci a ten organizovaný zločin STAN a TOPka a kdo tam ještě je, ti Piráti a všichni,“ vyjmenovával. Volební konkurenti se v premiérově slovníku proměnili v jeden společný problém, v němž se už nemusí příliš rozlišovat jednotlivé strany ani jejich představitelé. A právě uprostřed podobných politických úvah se trojici podařilo objevit novou hrozbu. Netflix.
Česká televize dostala burzu a Havlíček z ní vyrobil Netflix
Ivan Bednárik připomněl úvahy kolem budoucnosti České televize. „On tam něco dal na Netflixu, pokud si dobře pamatuju,“ nadhodil. Havlíček okamžitě převzal slovo. „No přesně tak, oni by chtěli, nebo nevím, jestli všichni, ale ODS to říká ústy svýho stínovýho ministra, že by vlastně zrušil poplatky, to říkáme my, ale oni by šli ještě dál, oni by z toho chtěli udělat vlastně ala Netflix,“ vysvětloval. Na Kavčích horách se v tu chvíli rozhostila dramatická atmosféra. Zatímco běžný televizní divák mohl dál sledovat veřejnoprávní vysílání, Havlíček už viděl budoucnost v podobě komerční streamovací služby.
„Ale kde jsou ty revolucionáři, co stávkujou v tý český televizi? ODS chce udělat z české televize Netflix, abychom si rozuměli, způsob placení,“ rozohnil se ministr průmyslu. Babiš přispěchal s příslušným hodnocením. „Skandál. Co na to říkáte, vážení?“ zvolal. Havlíček přidal další varování. „To nevím, jak by to dopadlo, jo? Normálně typická komerční stanice se vším všudy.“ Vážení se právě dozvěděli o skandálu a Česká televize získala novou budoucnost. Ještě nebylo jasné, kolik by stál základní balíček Událostí a zda by Otázky Václava Moravce měly vlastní předplatné. Vláda ale už měla připravenou záchrannou operaci.
Celý příběh začal u Radima Ivana a jeho návrhu poslat Českou televizi na burzu. Předseda ODS Martin Kupka nápad odmítl. Ivan navíc na lednovém kongresu proti Kupkovi neúspěšně kandidoval na vedení strany. Z veřejně odmítnutého návrhu jednoho občanského demokrata se přesto podařilo vytvořit plán celé ODS. Havlíček získal Netflix, Babiš skandál a diváci další důvod k úvahám, co by se vlastně na Kavčích horách mělo stát. Samotná Česká televize se o svém novém komerčním poslání dozvěděla od dvou politiků, jejichž kabinet se chystá změnit její financování.
Babiš přitom Kupkův nesouhlas dokonce sám připomněl. „Kupka vlastně, pardon, Kupka, Kupka říká, že ten stínový ministr, to byl jeho protějšek na předsedu, že se chce jen zviditelnit,“ vysvětloval. Premiér tedy věděl, že vedení ODS Ivanův nápad nepřijalo. Nepřekáželo mu to. Havlíček mezitím pokračoval ve vysvětlování, jak by měl nebezpečný opoziční plán dopadnout. „A nechceme z toho dělat jako ODSka Netflix. Není to komerční televize, pouze přecházíme na jiný způsob financování,“ prohlásil.
Kdo by snad očekával, že se ministr průmyslu po zmínce o Kupkově nesouhlasu zastaví, podcenil jeho vytrvalost. Netflix zůstal Netflixem, ODS zůstala jeho údajným provozovatelem a Babiš nepřestal mluvit o odpůrcích vládních plánů na financování veřejnoprávních médií. Kupka mohl vlastní stanovisko zopakovat třeba ještě několikrát. Pro vládní dvojici měl příběh jasné rozdělení rolí. Opozice chce komerční televizi, Babišův kabinet ji zachrání. A kdo namítne, že vedení ODS žádnou privatizaci České televize neschválilo, nedocenil Havlíčkovu schopnost rozpoznat skutečné nebezpečí i přes jeho neexistenci.
Premiér připomněl i dlouhodobé výhrady k novinářům. „A není toho málo, ale musíte nás sledovat, protože ty média samozřejmě to nechtějí říct, protože nás nemají rádi, protože my s nimi neděláme kšefty jak předchozí vláda,“ prohlásil při výčtu údajných vládních zásluh. Někdejší kabinet se opět stal viníkem, novináři potvrdili místo v premiérově seznamu nepřátel a Babišovo pravidelné sebeprezentační vystupování dostalo další vysvětlení. Pokud redakce nepřebírají jeho hodnocení práce vlády, musí se o pochvaly postarat sám. Havlíček mu ochotně sekundoval. Vždyť právě pomohl odhalit Netflix na Kavčích horách.
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