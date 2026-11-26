Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček se rozhodl předvést vlastní pojetí obrany českých zájmů před evropskými institucemi. Sáhl po historických přirovnáních, dramatických obviněních a slovníku připomínajícím spíše politické procesy než parlamentní diskusi. Jeho vystoupení však mělo pokračování, které se odehrálo mimo kameru. Pod zveřejněným videem se začaly hromadit reakce, jejichž autoři neměli potřebu zůstávat u kritiky evropských institucí. Politické rozhořčení dostalo ostrou podobu a místopředseda vládního hnutí nechal diskusi žít vlastním životem. Předmětem celého sporu byla rezoluce Evropského parlamentu o budoucnosti financování České televize a Českého rozhlasu.
Premiér Andrej Babiš si postěžoval na české udavače v Bruselu a Radek Vondráček se s příkladnou horlivostí a poslušností přihlásil k pokračování jeho vyprávění. Udavače přejmenoval na donašeče, evropské poslance posadil před imaginární tribunál a z hlasování o financování veřejnoprávních médií udělal zasedání bruselského koncilu. „Donašeči zapracovali a Brusel nám teď chce mluvit do koncesionářských poplatků. To si líbit nedáme,“ prohlásil Vondráček. Na evropské instituce následně vytáhl slovník, který by se výborně vyjímal v historickém dramatu o procesech s kacíři. „Bruselský koncil zasedl, aby odsoudil vůli českých občanů. Tribunálu vydatně pomáhali domácí donašeči. To už je taková naše smutná tradice. Ale co je víc? Přání českých občanů, nebo usnesení bruselského koncilu, který o životě v České republice neví vůbec nic?,“ otázal se Vondráček. Video nezapomněl podbarvit kýčovitou hudbou, aby dodala jeho rozhořčení patřičného dramatu. K úplnému diváckému zážitku chybělo jen dunění zvonů a záběr na temnou středověkou soudní síň.
Místopředseda ANO nehovořil o církevním sněmu, inkvizičním procesu ani rozhodování nevolených úředníků. Evropský parlament tvoří přímo volení zástupci členských států a rezoluci o nezávislosti veřejnoprávních médií podpořilo 442 europoslanců z 647 přítomných. Vondráček do evropského hlasování obsadil domácí pseudodonašeče, kteří měli bruselskému tribunálu vydatně pomáhat. Premiér Babiš označil české opoziční europoslance za udavače, ministr kultury Oto Klempíř jim vyčetl politické PR na úkor pověsti České republiky a místopředseda ANO nyní nabídl historickou adaptaci obou obvinění.
Vondráčkovo dovolávání se vůle českých občanů dostalo zvláštní podobu také ve světle nedávné demonstrace na pražské Letné. Statisíce lidí tam vyjádřily nesouhlas s postupem Babišova kabinetu při prosazování změn financování veřejnoprávních médií a s nočním sněmovním hlasováním ve 4:36 ráno. Vládní představitelé na protest reagovali připomínáním výsledků voleb, zpochybňováním počtu účastníků a výhradami vůči organizátorovi demonstrace Mikuláši Minářovi. Vondráček nyní vystoupil jako obhájce občanského přání před bruselským tribunálem. Na evropské hlasování odpověděl prohlášením, že si vměšování nenechá líbit, a pod příspěvkem se záhy objevily návrhy, co by se mělo stát s českými europoslanci.
Nerudovou potrestat a zavřít. Pod Vondráčkovým příspěvkem se rozjela štvanice
Vondráčkova zmínka o domácích donašečích našla mezi částí diskutujících vděčné publikum. Rozhořčení nad Evropským parlamentem se rychle přesunulo k jednotlivým českým politikům. Nejvděčnějším terčem se stala europoslankyně Danuše Nerudová, kterou Vondráčkovi příznivci označili za jednoho z hlavních viníků evropské kritiky. „Neustoupit a Nerudovou potrestat,“ objevilo se v diskusi. „Potrestat Nerudovku,“ zaznělo v jiné reakci. Následovaly návrhy na přísnější zacházení s politickými protivníky. „Zavřít,“ požadoval jeden z diskutujících. „Vykopnout,“ přidal další. Výzva k potrestání europoslankyně se proměnila v přehlídku nápadů, jak naložit s Vondráčkovýmm publikem neoblíbenými politiky.
Někteří diskutující nehodlali zůstat u obecných požadavků na potrestání. „Jsem pro potrestáni přísním trestem všech donašečů,“ napsal jeden z příznivců Vondráčkova vystoupení. Další požadoval postih širší skupiny politických odpůrců. „Nejen Nerudovou, ale i všechny ostatní, kteří jdou proti zájmu naší země, ačkoliv za to co předvádí dostávají velké prachy! Že jim není stydno!!!! Už by se s tím mělo rychle něco udělat, to přece nejde!,“ zaznělo v diskusi, patřičně doplněno vykřičníky. Jiný komentující označil celou parlamentní opozici za zrádce České republiky.
Další příspěvek přinesl rovnou historickou inspiraci. „A Lidové Milice na ně,“ napsal další diskutující. Vondráček otevřel debatu bruselským koncilem a domácími donašeči, jeho publikum přispělo ozbrojenými složkami někdejší komunistické strany. Lidové milice se v této diskusi neobjevily jako historické varování před politickým násilím, nýbrž jako návrh na zacházení s politickými protivníky. Členové vládního hnutí se opakovaně dovolávají demokratického mandátu a respektování výsledků voleb. Pod vystoupením místopředsedy ANO zazněl požadavek připomínající praktiky režimu, jehož represivní aparát se proti demokratické opozici obracel celá desetiletí. Vše bez toho, aby Vondráček jakkoliv zareagoval a usadil diskusi jinam, než nenávistné roviny.
Ani Lidovými milicemi se nabídka represivních opatření nevyčerpala. „Nerudové a spol. sebrat občanství a vyhostit...pardon, fa.ouni se vlastně odsunovali...,“ napsal další diskutující. Českým europoslancům by nestačilo podle autora odebrat politické funkce. Za kritiku vládního návrhu měli přijít také o občanství a opustit Českou republiku. Další příspěvek požadoval okamžité odstranění Nerudové a Zdechovského z Bruselu. „Neustoupit udavačům, vlastizrádcům a kolaborantům z opozice,“ vyzýval jiný diskutér. Označování politických protivníků za donašeče a zrádce se rozšířilo i na další české europoslance, jejichž jména se objevila vedle obvinění z poškozování zájmů státu.
Vondráček kritizoval bruselský tribunál, publikum nabídlo tresty
Nenávistné komentáře nezůstaly omezené na výzvy k trestání. Část diskutujících útočila na inteligenci voličů Nerudové a Zdechovského, další zpochybňovali samotnou legitimitu Evropské unie. Jeden z příspěvků označil voliče obou europoslanců za „mentálně retardované kri.ly“ a samotné politiky za „de.ily“. Další komentující požadoval odchod České republiky z Evropské unie. Vondráčkova kritika nezávazného usnesení Evropského parlamentu poskytla prostor i výpadům proti evropské integraci jako celku. Z otázky financování České televize a Českého rozhlasu se v komentářích stal boj proti Bruselu, opozičním europoslancům a politickému systému, jehož součástí je také Česká republika. Jeden z diskutujících dokonce připomněl kostnický koncil, čímž Vondráčkovu historickou metaforu posunul o několik století nazpět. „Tak nějak mi to připomíná jak před několika sty lety zasedl koncil v Kostnici a pořád se do nás budou cizáci navážet a pořád budou čeští udavači udávat,“ uvedl.
V komentářích se objevily také výzvy, aby vláda neustupovala a přitvrdila. „Doufám, že necouvnete. Jinak už vás nikdo nikdy nezvolí. A měli byste zrychlit a přitvrdit,“ požadoval jeden z podporovatelů Vondráčkova stanoviska. Jiný komentář přidal výhrůžný vzkaz českým europoslancům. „Pane Vondráčku takové donašeče je potřeba z politiky vyhodit a poslat do patřičných míst, protože si nic jiného nezaslouží, jen hanobí naši Českou republiku a ještě za to berou nemalé peníze,“ zaznělo. Další diskutující požadoval potrestání všech politických odpůrců, kteří podle něj vystupují proti zájmům České republiky. Vondráček do veřejné diskuse o výzvách k trestům, vyhoštění a nasazení Lidových milicí nevstoupil.
Babišovi udavači dostali nové jméno. Klempíř vytáhl ostudu České republiky
Vondráčkovo vystoupení navázalo na obvinění premiéra Andreje Babiše a ministra kultury Oty Klempíře. Předseda vlády se krátce po evropském hlasování pustil do českých europoslanců, jejichž vystupování v Bruselu označil za udávání. „Čeští europoslanci, kteří nic jiného nedělají v Evropském parlamentu, než udávají naši vládu a mě osobně,“ rozčílil se Babiš. Ministr kultury následoval premiéra výtkou adresovanou Danuši Nerudové, Tomáši Zdechovskému a Markétě Gregorové. „Považuji za ostudu, že si Danuše Nerudová, Tomáš Zdechovský a Markéta Gregorová dělají politické PR v Evropském parlamentu na úkor pověsti České republiky. Kvůli našemu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky přenášejí domácí politický spor do Bruselu,“ prohlásil Klempíř. Radek Vondráček si z obou vystoupení vybral obvinění z udávání a rozšířil je o bruselský tribunál, koncil i smutnou tradici domácích donašečů.
Klempíř se odvolával na nezávazný charakter evropského usnesení a odmítl změnu vládního plánu. „Z přijatého usnesení přitom pro Českou republiku nevyplývá žádná nová právní povinnost. Evropská pravidla na ochranu nezávislosti médií respektujeme a budeme je nadále naplňovat,“ prohlásil ministr kultury. Připojil ujištění o pokračování příprav na odstranění televizních a rozhlasových poplatků. Danuše Nerudová mu odpověděla připomínkou výsledku hlasování. „Skvělé PR, pro které Oldo hlasovalo 442 europoslanců. Kdo z vás to má?,“ vpálila ministrovi. Zdechovský se pustil do obou vládních představitelů ještě ostřeji a premiérovi připomněl rodinnou minulost spojenou s totalitními režimy. „Vy sám a váš otec jste byli geniální udavači estébáků,“ vzkázal Babišovi. Ministru kultury připomněl minulost spojenou se Státní bezpečností a oba politiky vyzval, aby si zametli před vlastním prahem.
Místopředseda ANO si zvolil odlišný způsob odpovědi. Zatímco Babiš hovořil o udavačích a Klempíř o poškozování české pověsti, Vondráček obvinil domácí donašeče ze spolupráce s bruselským tribunálem. „Donašeči zapracovali a Brusel nám teď chce mluvit do koncesionářských poplatků. To si líbit nedáme,“ prohlásil. Evropské usnesení získalo v jeho projevu podobu útoku na českou suverenitu a jeho podporovatelé označení lidí pracujících proti vlastní zemi. Předseda sněmovního zahraničního výboru při kritice hlasování nezmínil hlavní požadavky Evropského parlamentu ani počet zahraničních zákonodárců, kteří dokument podpořili.
Evropský parlament požadoval ochranu médií a předvídatelné financování
Evropský parlament schválil ve středu 25. listopadu rezoluci vyzývající českou vládu k přepracování návrhu zákona o financování České televize a Českého rozhlasu. Usnesení podpořilo 442 z 647 přítomných europoslanců a návrh předložili členové pěti z osmi politických frakcí Evropského parlamentu. Dokument požaduje stabilní, přiměřené a předvídatelné financování veřejnoprávních médií, transparentní legislativní proces a účinné pojistky proti politickému zasahování. Europoslanci upozornili na riziko snížení příjmů České televize a Českého rozhlasu přibližně o patnáct procent a kritizovali také způsob, jakým vládní většina prosadila návrh v prvním čtení ve 4:36 ráno. Součástí usnesení je výzva Evropské komisi k monitorování českého legislativního procesu a požadavek na vyřešení střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Rezoluce neurčuje České republice konkrétní způsob financování veřejnoprávních médií a nemá právně závazný charakter. Evropský parlament požaduje dodržení pravidel Evropského aktu o svobodě médií, dostatečné finanční zajištění České televize a Českého rozhlasu a ochranu jejich redakční nezávislosti před politickými zásahy.
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