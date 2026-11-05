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Světáci, Ucho i Rákosníček. Velká retrospektivní výstava Jiřiny Bohdalové

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V Galerii Tančící dům byla otevřena výstava „JIŘINA – 90 let pořád ve hře“. Jiřina Bohdalová nechá v rámci svého významného životního jubilea veřejnost nahlédnout hluboko do svého soukromí, které je spojeno s televizí, filmem i divadelními prkny. Pro návštěvníky bude expozice otevřena až do konce října příštího roku.
Světáci, Ucho i Rákosníček. Velká retrospektivní výstava Jiřiny Bohdalové

Světáci, Ucho i Rákosníček. Velká retrospektivní výstava Jiřiny Bohdalové

Zdroj: cd70f0c77d817250ebcae54aded68b6f/GTD-Jirina-Bohdalova-expozice-09-c-foto-Galerie-Tancici-dum.jpeg
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 05:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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