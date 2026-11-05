Světáci, Ucho i Rákosníček. Velká retrospektivní výstava Jiřiny Bohdalové

„Celý život hraju pro diváky a tahle výstava je takové moje poděkování. Vedle známých kostýmů a cen na ní lidé najdou i kousek mého skutečného soukromí. Snad je to překvapí a potěší,“ říká herečka Jiřina Bohdalová.
Milovníky kultury čekají tři desítky ikonických kostýmů, některé z nich nebyly nikdy vystaveny, například z filmů Světáci, Ucho nebo Dáma na kolejích. Velkým překvapením jsou i originály maleb Jiřiny Bohdalové, které pořizovala pro sebe a své přátele. Bohdalová jako malířka? I tuhle tvář slavné umělkyně Galerie Tančící dům ukáže. Filmoví nadšenci si navíc mohou zblízka prohlédnout například cenné trofeje: Českého lva i divácké ceny TýTý, nebo originální kresbu Káji Saudka.
„Jiřina Bohdalová je pro Českou televizi naprosto klíčovou osobností. Její profesní dráha je s historií veřejnoprávního vysílání propojena tak pevně, jak je to jen u umělce možné. Jsme hrdí na to, že Česká televize mohla otevřít své bohaté archivy a zapůjčit pro výstavu v Tančícím domě unikátní artefakty, které tuto výjimečnou bilanci mapují,“ říká Hynek Chudárek, generální ředitel České televize, která je spolupořadatelem výstavy.
Vlastní prostor dostane dětská tvorba, jež je interaktivní částí samotné výstavy, kterou si podmaní Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka nebo Malá čarodějnice. Jejich hlasy má s Jiřinou Bohdalovou spojené snad každý v této zemi. Zónu plnou vzpomínek doplní ukázky z její rozsáhlé dabingové práce.
„Letošní rok je pro naši galerii mimořádně významný, oslavujeme 30 let od otevření Tančícího domu. Je nám velkou ctí, že v rámci těchto oslav můžeme naše prostory propůjčit výstavě tak významné osobnosti, jakou je Jiřina Bohdalová,“ říká ředitel Galerie Tančící dům Robert Vůjtek.
Dojde také na neznámé archivní materiály. A právě tady čeká jeden z největších unikátů: exkluzivní ukázky z filmu Pižla a Žižla, v němž letos pětadevadesátiletá Jiřina Bohdalová poprvé stanula před kamerou. Bylo jí pouhých pět let. Tento unikátní snímek nebyl nikdy vysílán v televizi a široká veřejnost tak dostane jedinečnou šanci vidět úplné začátky herecké legendy. Z archivů se vrátí také retro záznam „Jak Jiřina Bohdalová učí národ telefonovat“. Pamětníky potěší originální loutky ze seriálu Létající Čestmír nebo dobové filmové plakáty a materiály z archivů České televize.
„Paní Jiřina Bohdalová je živá legenda a výjimečně inspirující osobnost. Podařilo se nám získat spoustu zajímavých exponátů, které návštěvníky provedou jejím dlouhým a bohatým životem,“ říkají kurátorka výstavy Jana Sommerová a vedoucí projektové kanceláře ČT Petra Dostálová.
A čísla? Ta by vydala na několik kariér. Za bezmála 90 let před kamerou zvládla Jiřina Bohdalová přes dvě stě filmových rolí a propůjčila hlas téměř 150 animovaným hrdinům. Na divadelních prknech odehrála 66 sezón a její jméno najdete v titulcích čtyř tisíc televizních pořadů. V současnosti je nejdéle aktivně pracující herečkou na světě. Výstava v Tančícím domě tuto fenomenální kariéru představí prostřednictvím hmatatelných originálů i osobních stop, které v české kultuře zanechává.