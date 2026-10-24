Letošní vánoční strom pro pražské Staroměstské náměstí zatím ještě roste v Podještědí

Strom, který v Šimonovicích svou výškou přerostl okolní zástavbu a začal ohrožovat přilehlou nemovitost i parcelu sousedů, tak dostane slavnostní vánoční roli. Až pomine jeho vánoční úloha na Staroměstské náměstí, vytvoří z jeho dřeva truhlářští učni výrobky pro pražské sociální organizace. Odborníci strom pokácí v sobotu 21. listopadu, největší Vánoční trhy v České republice na Staroměstském a Václavském náměstí začnou o týden později, v sobotu 28. listopadu 2026.
Do tradiční ankety společnosti Taiko, provozovatele pražských vánočních trhů, dorazilo bezmála osm desítek tipů od majitelů a dalších navrhovatelů vzrostlých jehličnanů. „Přibližně dvacet stromů jsme zařadili do užšího výběru. U těch odborníci osobně prověřovali nejen jejich vzhled, výšku a pravidelnost koruny, ale také zdravotní stav, přístupnost pro těžkou techniku a možnosti bezpečného pokácení a přepravy do centra Prahy. Z náročného výběru nakonec vzešly dva vítězné stromy – jeden pro Staroměstské a druhý pro Václavské náměstí,“ uvedl Jan Dell, výkonný ředitel společnosti Taiko.
„U vánočního stromu hledáme vždy spojení hezkého vzhledu a bezpečnosti. Mnoho krásných smrků, na které se jedeme podívat, mají například zdvojené špičky, což je ale růstový defekt, který je dělá potenciálně nebezpečnými. Ukotvené stromy na náměstích mohou být vystaveny otevřenému větru a když se vítr opře do jednoho z vrcholů, síla větru se snaží rozsochu rozštípnout. Letos jsme museli odmítnout krásné stromy třeba i z důvodu nepřístupnosti, kdy se k němu nedostane těžká technika,“ vysvětluje Tomáš Jílek, předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy (THMP), která zajišťuje převoz stromů.
Vítězný smrk ztepilý ze Šimonovic v Podještědí dorostl do výšky přibližně 23 metrů, obvod jeho kmene přesahuje dva metry a podle odhadů roste na svém místě 50 až 60 let. Působí majestátně, ale pro své bezprostřední okolí už představuje riziko. Stojí totiž ve svahu na hranici sousedních pozemků a jeho kořenový systém nemá ideální podmínky pro stabilitu. Obavy vzbuzuje především při silném větru, který není v podhůří Ještědu ničím výjimečným.
„Chalupu jsme kupovali před 27 lety a smrk byl už dost vzrostlý. Vzadu na zahradě jsem jeden zasadil já před více než 20 lety a dnes je asi tak stejně velký, jako byl tehdy tento,“ říká majitel vítězného stromu: „Můj otec chtěl strom vždy pokácet, nerostl na ideálním místě, sousedé nás o to už také několikrát prosili. Vždy jsem si ho uhájil, ale dnes už vidím, že je to neudržitelné. Rozhodl jsem se všechny vyslyšet a manželku napadlo, že bychom ho mohli nabídnout některému městu jako vánoční strom. I když jsem nevěřil, že bychom mohli uspět v Praze, uspěli jsme. A samozřejmě máme radost, že strom neskončí jen rozřezaný na palivové dřevo, ale ještě rozsvítí Staroměstské náměstí o adventu a pak pomůže učňům připravit se na jejich budoucí povolání, to je pro něj prostě krásné rozloučení.“
I druhý strom je z Libereckého kraje
Také vánoční strom pro Václavské náměstí letos přicestuje ze severu Čech. Vyrostl v Lužických horách nedaleko České Lípy v Rousínově, dosahuje výšky přibližně 21 metrů a obvod jeho kmene je skoro dva metry. Stejně jako jeho protějšek z Podještědí už představuje pro své okolí bezpečnostní riziko a čekalo by ho pokácení bez ohledu na výsledek pražské ankety.
Strom čeká náročná logistická operace
Technici už na místě prověřili podmínky pro nasazení těžké techniky, způsob manipulace s kmenem i trasu, po které bude nadměrný náklad směřovat do Prahy. „Z technického hlediska nás čeká náročná operace, ale všechny podmínky jsme na místě prověřili a na bezpečné pokácení i transport jsme připraveni. Kácení stromu pro Staroměstské náměstí je plánováno na předposlední listopadový víkend. Smrk následně poputuje do metropole jako nadměrný náklad po trase přes Liberec,“ vysvětluje Tomáš Jílek. První rozsvícení nazdobeného vánočního stromu je plánováno na sobotu 28. listopadu 2026, kdy začnou také vánoční trhy.
Vánoční příběh bude pokračovat i po svátcích
Na rozdíl od většiny vánočních stromů ale ten pražský neztratí svůj smysl ani ve chvíli, kdy z něj zmizí poslední ozdoby. Praha už několik let pokračuje v tradici, díky níž dřevo ze staroměstského a václavského stromu nachází nové využití. Pod rukama učňů Střední odborné školy Jarov se v rámci jejich odborné praxe mění v užitečné výrobky pro městské sociální organizace. Z loňského vánočního stromu například vznikl zahradní domek a dvě lavičky pro děti z Azylového domu pro rodiny s dětmi v Praze 4 a rozcestník s mapou pro obec, z níž strom pocházel.
„Vánoční strom na Staroměstském náměstí je pro Prahu symbolem adventu, pro nás symbolem udržitelného využití. Strom, který by se kvůli bezpečnosti stejně musel pokácet, na několik týdnů dělá vánoční dominantu města a potom jeho dřevo využijeme tam, kde může dál sloužit. Učni si na něm vyzkoušejí skutečné řemeslo a výsledky jejich práce pomáhají dětem, rodinám nebo lidem se zdravotním znevýhodněním. To je krásné spojení tradice, odpovědného přístupu a konkrétní pomoci druhým,“ dodal Michal Hroza, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury.