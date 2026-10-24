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Letošní vánoční strom pro pražské Staroměstské náměstí zatím ještě roste v Podještědí

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Letošní hledání nejznámějšího vánočního stromu v České republice je u konce. Na pražské Staroměstské náměstí, které je jedno z nejznámějších v Evropě, zamíří z poklidné zahrady pod Ještědem přibližně šedesátiletý smrk ztepilý z obce Šimonovice. Jeho příběh navíc neskončí ani po Vánocích.
Letošní vánoční strom pro pražské Staroměstské náměstí zatím ještě roste v Podještědí

Letošní vánoční strom pro pražské Staroměstské náměstí zatím ještě roste v Podještědí

Zdroj: Hana Tietze
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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