Do Motoru míří Marek Hejduk, syn šampiona z NagánaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Do Motoru míří Marek Hejduk, syn šampiona z Nagána
Na mapě jde o necelý půlkilometr, ve skutečnosti ale může výrazně změnit možnosti cykloturistiky na...
Přísný zákaz koupání v Podolsku na Orlíku hygienici odvolali. Mimořádné rozbory sice ukázaly mírné zlepšení...
Kuriózní případ řešili v pátek nad ránem policisté v Jindřichově Hradci. Na linku 158 dorazila tísňová SMS...
Rozsáhlý požár vypukl ve čtvrtek večer v Bradáčově na Táborsku. Plameny zasáhly dva rodinné domy a stodolu,...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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