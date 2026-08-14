Minutový dezert pro neohlášenou návštěvu. Stačí kakao, banány a nůž. Je vynikající a zvládne ho připravit i dítě

Nepečené dezerty mají jedno velké kouzlo – šetří čas a energii. Zatímco klasické moučníky vyžadují předehřívání trouby, pečení a čekání na vychladnutí, tady stačí mixér a mrazák. Příprava zabere sotva deset minut a zbytek práce odvede chlad.
Základ tvoří přezrálé banány. Čím jsou tmavší a měkčí, tím lépe – jejich přirozená sladkost pak vynikne víc a vy ušetříte na přidaném medu nebo sirupu. Banány se v mixéru promění v krémovou hmotu, která drží pohromadě bez mouky, vajec nebo másla. Arašídové máslo dodává dezertu bohatou chuť a pomáhá vytvořit hustší konzistenci. Kokosový olej zase zajišťuje, že směs po zmrazení pěkně ztuhne a dá se nakrájet na úhledné kousky.
Kakao je důležité zvolit kvalitní – holandské je jemnější, má méně nahořklou chuť než běžné kakaové prášky. Skořice a kardamom přidávají dezert hloubku a zajímavý nádech, ale pokud kardamom nemáte po ruce, klidně ho vynechejte.
Seznam ingrediencí
- 2 střední banány (400 g)
- arašídové máslo – 40 g
- kokosový olej v tekutém stavu – 40 g
- med (nebo jiný sirup) – 40 g
- holandské kakao – 40 g
- mletá skořice – 1 lžička
- mletý kardamom – ½ lžičky (volitelně)
- sůl – špetka
Postup přípravy
- Oloupejte banány, nakrájejte je na větší kusy a přemístěte do mixéru.
- Přidejte arašídové máslo, kokosový olej a med (nebo sirup) a vše rozmixujte při plném výkonu dohladka.
- Přisypte kakao, skořici, kardamom a špetku soli a opět mixujte dohladka.
- Připravte si menší formu (20 cm × 20 cm), vyložte ji potravinovou fólií nebo pečicím papírem a přemístěte do ní rozmixovanou směs.
- Formu dejte do mrazáku a nechte alespoň 1 hodinu tuhnout.
- Po uvedené době dezert vyndejte z mrazáku a nechte ho 10 minut při pokojové teplotě.
- Nakrájejte na 10 stejných dílků a podávejte.
Hotový dezert má krémovou, téměř čokoládovou konzistenci. Po zmrazení připomíná spíš ledovou pochoutku než klasický koláč, což je v teplých dnech příjemné osvěžení. Pokud ho necháte pár minut při pokojové teplotě, lehce změkne a lépe se krájí.
Tento dezert se hodí nejen k nečekané návštěvě, ale i jako rychlá sladká tečka po večeři nebo svačina pro děti. Díky jednoduchosti přípravy ho zvládnou i menší pomocníci – stačí jim ukázat, jak mixér funguje, a můžou se pustit do práce. A protože neobsahuje mléčné produkty, ocení ho i ti, kdo mají problémy s laktózou.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková