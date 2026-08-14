Ani máslo, ani olej: bramborová kaše bude nadýchaná díky 1 věci, kterou máte v lednici

Bramborová kaše umí pěkně potrápit. Doma vychází hutná, občas lepkavá, jindy zase vodnatá, kdežto v restauraci ji dostanete lehkou a vzdušnou. Většina lidí to řeší přídavkem másla nebo lžičkou oleje. Skutečnou proměnu ale obstará nenápadná surovina z lednice, se kterou u bramborové kaše skoro nikdo nepočítá. A s množstvím tuku vůbec nesouvisí.
O nadýchanost se postará kyselá chuť
Málokdo hledá tajemství vzdušné kaše v tom, jestli je kyselá. Přitom právě mírná kyselost drží celou hmotu lehkou. Působí totiž proti tomu, aby se rozmačkané brambory slily do husté gumovité hroudy, a kaše si díky ní udrží nadýchanou strukturu. Ne náhodou proto někteří kuchaři na závěr do kaše kápnou trochu octa. Kyselá složka navíc bramborám vytáhne chuť a dodá jim příjemný říz, jaký samotné máslo ani olej neumí.
Tou surovinou je podmáslí
Řeč je o podmáslí. Vzniká při stloukání smetany na máslo, má jemně nakyslou chuť a v lednici ho spousta lidí přehlíží nebo ho rovnou nekupuje. V kaši přitom zvládne víc než kterákoli jiná tekutina.
Přečtěte si také: Sýr vám nezplesniví ani za tři týdny. Stačí ho zabalit do 1 věci, kterou máte v každé kuchyni Podmáslí má výrazně méně tuku než smetana a jeho kyselost udrží kaši lehkou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Proti mléku i smetaně má jednu výhodu. V mléce převažuje voda, takže kaši hlavně rozředí a chuti moc nepřidá. Smetana je opačný případ, s vysokým podílem tuku udělá přílohu vydatnou, ale i pořádně těžkou. Podmáslí se drží mezi nimi. Tuku má výrazně méně než smetana, takže na talíři nezůstane mastný film, a jeho kyselost se navíc postará o tu vzdušnost, o které už byla řeč. Výsledek je lehčí, chutná plněji a nestojí to skoro nic.
Pro rychlou představu, co která tekutina s kaší udělá:
Když naliješ Kaše bude Mléko řidší a vodnatější, chuť skoro nezmění Hustou smetanu vydatná, ale těžká a mastná Podmáslí lehká, vzdušná a chuťově plnější Na bramborách a nářadí stojí půlka úspěchu
Ani nejlepší tekutina nezachrání kaši, když sáhnete po špatných bramborách. Do kaše patří moučné odrůdy, které v obchodě poznáte podle označení varný typ C. Obsahují spoustu škrobu, takže po uvaření samy povolí a rozpadnou se do jemné hmoty, ve které nenajdete hrudku. Voskové brambory typu A si radši nechte na salát. V kaši dělají potíže, protože si drží tvar a pod šťouchadlem se pořádně nerozmačkají.
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Druhá past číhá u samotného mačkání. Tyčový mixér ani robot k tomu nikdy neberte. Při rychlých otáčkách se z brambor uvolní tolik škrobu, že se kaše promění v lepkavou, táhlou hmotu, co připomíná spíš tapetové lepidlo. Spolehlivě poslouží obyčejné šťouchadlo nebo lis a úplně nakonec kaši prošlehejte metličkou. Právě šleháním se do ní dostane vzduch a hezky nabude.
Tekutinu přidávejte teplou, nikdy studenou
Jeden detail rozhodne, jestli bude kaše hedvábná, nebo plná hrudek. Podmáslí i mléko a smetanu vždycky před vmícháním nahřejte, stačí je v hrnci ohřát těsně k varu. Studená tekutina totiž horkou kaši rázem zchladí, škrob v ní ztuhne a celá hmota zhrudkovatí. Ještě než začnete přilévat, dejte bramborám odpařit vlhkost. Scezené je nechte minutku stát v rozehřátém hrnci bez pokličky, přebytečná voda se vypaří a hotová kaše pak nebude rozbředlá.
Když podmáslí v lednici nemáte
Kvůli kaši nemusíte běžet do obchodu. Podmáslí totiž není zdaleka jediný kyselý mléčný výrobek, na který doma narazíte. Stejně dobře poslouží bílý jogurt, kefír nebo lžíce zakysané smetany, princip zůstává pořád stejný. A když nemáte ani jedno, sáhněte po octě. Vmíchejte ho úplně nakonec a přidávejte opatrně, jen pár kapek, ať kaše nezkysne. Kdo chce vytáhnout nadýchanost na maximum, může přihodit špetku jedlé sody nebo prášku do pečiva. Jakmile soda potká kyselou složku, začne jemně šumět a vzniklé bublinky kaši nadlehčí. Sody ale dejte opravdu jen špetku, ve větším množství by kaše zhořkla.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-na-dokonalou-bramborovou-kasi-smetana-misto-mleka, https://www.toprecepty.cz/clanky/9382-jak-pripravit-hedvabne-jemnou-bramborovou-kasi-jde-to-i-bez-masla/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-udelat-bramborovou-kasi-bez-masla-a-mleka/, https://www.nasdum.eu/nadychana-bramborova-kase-zadny-problem-s-jednoduchym-trikem/, https://www.tiscali.cz/ani-mleko-ani-smetana-do-bramborove-kase-patri-1-surovina-po-ktere-je-nadychana-jako-v-restauraci-722649