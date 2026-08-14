Matce čtyřicet ran a otci jednu navíc. Netflix představuje ženské Monstrum v drsné ukázce

Teprve loni jsme se pokochali schizofrenním příběhem wisconsinského řezníka Eda Geina, muže, jenž svým životním standardem inspiroval horory jako Psycho, Texaský masakr motorovou pilou nebo Mlčení jehňátek. Herec Charlie Hunnam se nyní vrací v dalším nášupu zasazeném do roku 1892, kdy se vraždilo stejně jako za Geina, Jeffreyho Dahmera i bratrů Menendezových. Hříšné iniciativy se poprvé chopí mladá žena, která zřejmě na popud našeptávající služebné Bridget (Vicky Krieps) zdvihne sekeru a zatne ji do vlastních rodičů. A rozhodně nespáchá pudový zločin z vášně, nýbrž hotová jatka, jejichž příčiny a následky nám Murphy s Ianem Brennanem na Netflixu představí v deseti epizodách od 17. září.
Část upoutávky, která nás zavádí do „lepší společnosti“ Nové Anglie na sklonku 19. století, se odvíjí v rytmu hrdinčiných vražedných úderů, jichž má dle doprovodné infantilní říkanky padnout na osmdesát (osmdesát jedna). Borden sice pocházela z movité rodiny a byla učitelkou v nedělní škole, ale vztahy uvnitř domácnosti měla, mírně řečeno, komplikované. Její život a osobnost jsou terčem teorií a dohadů, což Netflixu přijde náramně vhod, a navíc už nežije nikdo, koho by daná true crime senzace mohla osobně poškodit. Brutální vraždy otce a nevlastní matky se každopádně udály a Lizzie byla hlavní podezřelou, přičemž její možné motivace sahají od klasické vidiny dědictví až po sexuální zneužívání ze strany otce.
Borden stanula před soudem a příběh může do jisté míry opakovat mustr druhé sezóny Monstra zaměřené na bratry Menendezovy, které z vražd rodičů usvědčili a dodnes pobývají za mřížemi (a s produktem Netflixu nejsou vůbec spokojeni). Čtvrtá řada dle oficiálních popisků prozkoumá témata moci, pomsty, vzteku, potlačování emocí a sexuality. „Jsem nesmírně nadšená, až diváci uvidí, jak jsme zpracovali příběh Lizzie Borden a otázky, které její život dodnes vyvolává,“ svěřila se její představitelka pro Tudum. „Bylo mým splněným snem ponořit se do psychologie této komplikované osobnosti a zabývat se americkým zločinem, který má téměř mytické rozměry. Tato řada nám představuje vůbec první ženské Monstrum a věnuje se ženskému vzteku a potlačování emocí, což mi připadá až překvapivě aktuální. Nemůžu se dočkat, až to celé představíme světu.“
Svět bude v září Murphyho nové šokující svědectví bezpochyby hltat plnými doušky. V Monstru našel tvůrce American Horror Story své moderní opus magnum a první řada o Dahmerovi dosud patří k nejsledovanějším pořadům Netflixu v celé jeho historii. S trailery, jako je tento, jakkoli spíš ironickými než historicky seriózními, se propagace dělá v podstatě sama. Také jí znovu podlehnete, nebo jste nad seriálem dávno zlomili hůl? Prohlédněte si na Kinoboxu žebříček nejlepších krimi seriálů, které najdete na Netflixu.
Zdroj: Netflix, ComingSoon