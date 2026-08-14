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Matce čtyřicet ran a otci jednu navíc. Netflix představuje ženské Monstrum v drsné ukázce

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Sotva na Disney+ vyšly první dva díly retro seriálu Střepy (The Shards), showrunner Ryan Murphy už spěchá se čtvrtou řadou „true crime zrcadla“ Netflixu. Šokující i vysmívané Monstrum je zpět s příběhem historické vražedkyně Lizzie Borden (The Lizzie Borden Story), která v první upoutávce v podání šestadvacetileté Elly Beatty pedantsky rozčtvrtí své zákonné zástupce v podání Rebeccy Hall a Charlieho Hunnama.
Matce čtyřicet ran a otci jednu navíc. Netflix představuje ženské Monstrum v drsné ukázce

Matce čtyřicet ran a otci jednu navíc. Netflix představuje ženské Monstrum v drsné ukázce

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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