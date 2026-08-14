Jablečná žemlovka vylepšená tvarohem tak, aby byla jemná, vláčná a voňavá

Žemlovka pro mě patří k jídlům, která z kuchyně nikdy úplně nezmizela. Jen se o nich nějakou dobu moc nemluvilo. Pamatuju si ji z babiččina hlubokého pekáče; když otevřela troubu, šla ven směs skořice a másla, kterou si člověk zapamatuje na dlouho. Tenhle recept stojí na stejném principu: vrstvit, neuspěchat, vzít slušné suroviny. Víc v tom vlastně není.
Na
žemlovce mě vždycky bavilo i to, že má přesný řád. Není to typ receptu, kde všechno skončí v jedné míse a hotovo. Tady se vrství a každá část má svou roli. drží celek pohromadě, Tvarohový krém jablka se skořicí přidají vůni i lehkou kyselost a namočená veka s rohlíky se v troubě promění v něco na pomezí pudinku a . U nás doma mizí pekáč ještě dřív, než stačí vychladnout. moučníku Opravdu.
Můj tip: Jablka nakrájejte na plátky a hned je zakápněte citronovou šťávou. Nejde jen o barvu, kyselina zároveň zpomalí pouštění přebytečné vody do náplně. Žemlovka pak drží při krájení tvar a na talíři se nerozjede. Recept na poctivou vrstvenou žemlovku s tvarohem a jablky
Příprava surovin a namáčení: 25 minut Vrstvení v pekáči: 15 minut Pečení na 170 až 180 stupňů: 60 minut Dokončení a chladnutí: 15 minut Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 55 minut Ingredience k přípravě Suroviny na základ žemlovky 1 krájená veka 3 rohlíky 5 vajec necelý litr mléka 4 lžíce cukru Na tvarohový krém potřebujete 2 kostky měkkého tvarohu 3 vejce 4 lžíce cukru 2 vanilkové cukry cca 100 ml mléka Jablečná vrstva se skládá z 8 středních jablek 1 citrón (šťáva) mletá skořice podle chuti 1 vanilkový cukr Rozinky a dokončení 80 g rozinek namočených ve vařící vodě 100 g másla (30 g na vymazání, zbytek na polití) 4 lžíce strouhanky moučkový cukr na posypání zakysaná smetana a plátky syrových jablek k podávání Postup přípravy fantastické žemlovky s tvarohem a jablky
1.
Připravte jablka. Osm středních jablek očistěte, zbavte jádřinců a nakrájejte na tenčí plátky. Hned je přelijte šťávou z celého citrónu, aby nezhnědla. Přisypte skořici a jeden vanilkový cukr, promíchejte a nechte stranou.
2.
Namočte rozinky. Osmdesát gramů rozinek zalijte vařící vodou a nechte je nabobtnat alespoň 10 minut. Potom je dobře slijte. Přebytečná voda v náplni nemá co dělat.
3.
Připravte namáčecí směs na pečivo. Do velké mísy rozklepněte 5 vajec, přidejte 4 lžíce cukru a prošlehejte. Přilijte necelý litr mléka a promíchejte. Do téhle směsi budete namáčet plátky veky i rohlíky – každý kus nechte chvíli nasáknout, ale nepřehánějte to, aby se nerozpadl.
4.
Vyšlehejte tvarohový krém. V druhé míse rozmixujte nebo vyšlehejte obě kostky měkkého tvarohu se 3 vejci, 4 lžícemi cukru, 2 vanilkovými cukry a zhruba 100 ml mléka. Krém má být hladký, bez hrudek. Pokud použijete tučnější tvaroh, s mlékem zacházejte opatrně — směs nesmí být moc řídká.
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5.
Připravte pekáč. Hluboký pekáč pečlivě vymažte 30 g změklého másla a rovnoměrně vysypte strouhankou. Zabrání přilepení a spodní vrstvě dá lehce křupavý základ.
6.
Vytvořte první vrstvu. Plátky veky a rohlíků namáčejte po jednom do mléčné směsi a skládejte je těsně vedle sebe na dno pekáče. Dno musí být zakryté bez mezer — to je celý základ žemlovky.
7.
Přidejte tvarohovou vrstvu. Na první vrstvu pečiva rozetřete celý tvarohový krém. Posypte ho polovinou okapaných rozinek. Tvaroh se při pečení propojí s pečivem a vznikne kompaktní, krémový střed.
8.
Třetí vrstva – znovu pečivo. Opět namočte plátky veky a rohlíků a přikryjte jimi tvarohový krém. Snažte se o rovnoměrnost, jinak se bude žemlovka propékat nerovnoměrně.
9.
Čtvrtá vrstva – jablka s rozinkami. Na pečivo rozložte připravené plátky jablek. Přidejte zbytek rozinek. Jablka mají pokrýt celou plochu, protože právě ona dávají žemlovce chuť i vůni. Foto: Cooky.cz, Příprava žemlovky Poslední vrstva a trouba
10. Žemlovku uzavřete poslední vrstvou namočeného pečiva. Troubu předehřejte na 170 až 180 stupňů a pekáč vložte doprostřed. Pečte asi 60 minut, dokud povrch nezezlátne a pečivo neztuhne. Pokud začne tmavnout moc rychle, přikryjte pekáč alobalem.
11.
Dokončení po vytažení z trouby. Hned po vyjmutí přelijte celý povrch žemlovky rozpuštěným máslem – zbývajících přibližně 70 g. Máslo se vsákne do horní vrstvy a dodá jí lesk i plnější chuť. Potom přes sítko zasypte moučkovým cukrem.
12.
Podávání. Nechte žemlovku v pekáči alespoň 15 minut odpočinout, než ji začnete krájet. Teplá drží pohromadě lépe. Podávejte se lžící zakysané smetany a několika plátky syrových jablek. Teplé a studené, sladké a lehce kyselé — přesně tahle kombinace u žemlovky funguje nejlíp. Foto: Lída Novotná, Tvarohová žemlovka Tipy redakce: Výběr jablek: Nejlépe fungují kyselejší odrůdy jako Granny Smith nebo Jonagold. Při pečení si drží tvar a nerozvaří se. U sladkých jablek je větší šance, že pustí víc vody a spodní vrstvy rozmočí. Konzistence namáčecí směsi: Pokud vám přijde mléčná směs moc řídká, přidejte jedno vejce navíc. Když máte starší a sušší pečivo, nechte ho v mléce o něco déle — potřebuje víc času, aby nasáklo rovnoměrně. Rozinky bez alkoholu: Základní postup počítá s namočením rozinek ve vařící vodě. Jestli ale žemlovku děláte pro dospělé a máte doma rum, klidně ho použijte. Chuť bude výraznější a vůně taky. Skladování: Žemlovka vydrží v lednici přikrytá fólií dva až tři dny. Před podáváním ji ohřejte v troubě na 150 stupňů asi 10 minut. Studená z lednice ztrácí část své textury. Variace bez rozinek: Pokud rozinky v rodině nikdo nechce, nahraďte je plátky sušených meruněk nebo je vynechejte úplně. Žemlovka funguje i bez nich, jen bude o něco méně sladká a ovocná.
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Zdroj: autorský text cooky.cz, se souhlasem , částečně upraveno AI Lída Novotná