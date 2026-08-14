Pekař radí Čechům: udělejte s chlebem před zmražením tuhle 1 věc a po rozmrazení bude jako čerstvý

Zbyl vám doma bochník a nechcete ho vyhodit? Mrazák je jasné řešení, jenže spousta lidí z něj pak vytáhne nevzhledný gumový kus, který s čerstvým pečivem nemá nic společného. Tajemství přitom leží v jednom drobném kroku, který uděláte ještě předtím, než zavřete dvířka mrazáku.
Chyba, která z chleba udělá gumu
Většina lidí to řeší jednoduše. Bochník putuje do mrazáku přesně tak, jak přišel z obchodu, i s tenkým igelitovým sáčkem, a celý najednou. Právě tady vzniká potíž. Tenké pytlíky od pečiva netěsní a k chlebu se dostává vzduch. Kvůli němu dochází ke spálení mrazem. Na kůrce se objeví bledé zaschlé fleky a pečivo ztratí vláhu i svou vůni. Když pak takový bochník rozmrazíte, kůrka zgumovatí a střídka se drolí.
Druhý problém je čistě praktický. Zmražený celý bochník se rozmrazuje pomalu a nerovnoměrně. A když si ukrojíte jen pár krajíců, zbytek musíte vrátit do mrazáku a zamrazit podruhé. Opakované mražení přitom chléb spolehlivě zničí.
Přečtěte si také: Ani sádlo, ani olej: na pečenou kachnu patří 1 tekutina, díky které je kůže tenká jako papír a křupe Nakrájejte ho ještě před mražením
Tady přichází ta jedna věc, na kterou pekaři nedají dopustit. Celý bochník do mrazáku nedávejte. Ještě než ho uklidíte, rozkrojte ho na jednotlivé plátky, nebo aspoň na čtvrtky. Zní to banálně, ale právě tenhle krok rozhoduje o tom, jestli bude po rozmrazení k jídlu.
Nakrájený chléb roztaje rychleji a stejnoměrně. Hlavně si ale pokaždé vyndáte přesně tolik, kolik právě spotřebujete, a zbytek zůstane netknutý v mrazáku. Odpadá tím nešťastné rozmrazování a opětovné zamrazování celého bochníku.
Mezi jednotlivé plátky vložte kousek pečicího papíru nebo alobalu, aby v mrazáku nesrostly do jednoho bloku. Ráno si pak vezmete jen to, co potřebujete.
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Mrazák chleba neomladí. Vložíte-li do něj starší a vysušený kus, přesně takový si ho zase vyndáte. Vyplatí se proto mrazit pečivo úplně čerstvé.
Jedno je ale zásadní: chléb musí být před mražením úplně vychladlý. U teplého bochníku zkondenzuje pára ještě uvnitř obalu, na povrchu namrzne jinovatka a po rozmrazení vás čeká mazlavé, vlhké pečivo. Čerstvě upečený nebo ještě vlahý kus proto nechte vychladnout na mřížce a teprve potom ho zabalte a ukliďte do mrazáku.
Zabalte ho tak, aby se k němu nedostal vzduch
Původní tenký sáček z obchodu klidně vyhoďte, pro mrazák se nehodí. Chléb potřebuje obal, který ho co nejtěsněji ochrání před vzduchem. Nejlíp uděláte, když ho pevně obalíte potravinovou fólií a teprve zabalený vložíte do silnějšího mrazicího sáčku se zipem.
Přečtěte si také: Ani káva, ani čaj. Češi letos v létě objevili nápoj, který doplní energii, ale hodí se i do největších veder Těsný obal bez vzduchu chrání zmražené pečivo před osušením a spálením mrazem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Než sáček zavřete, vytlačte z něj co nejvíc vzduchu. U rohlíků a menšího pečiva zbylý vzduch ze sáčku vysajete třeba brčkem. Na obal si nakonec poznamenejte den, kdy jste chléb zamrazili. V mrazáku vydrží klidně několik měsíců, chuťově i aromaticky ho ale nejlíp stihnete do prvních tří. S každým dalším týdnem totiž přichází o kus svého obilného aromatu.
Jak ho rozmrazit, aby chutnal jako čerstvě upečený
Nejohleduplnější je nechat pečivo roztát pozvolna na kuchyňské lince, pořád uzavřené v obalu. Střídka díky tomu nasaje vlhkost zpět a nevysychá. Samotné plátky jsou hotové během pár minut, větší čtvrtka bochníku potřebuje podle velikosti klidně jednu až tři hodiny.
Když toužíte po křupavé kůrce, sáhněte po troubě. Mražené pečivo krátce orosíte vodou z rozprašovače a vložíte ho na několik minut do trouby nahřáté zhruba na 180 stupňů. Z vody se uvnitř uvolní pára, ta změkčí střídku, a vysoká teplota mezitím vrátí kůrce křupavost. Kdo má chléb předem nakrájený, zvládne totéž i v topinkovači.
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Čemu se naopak obloukem vyhněte, je mikrovlnka. Odčerpává z pečiva vlhkost tak rychle, že se krajíc sice prohřeje, vzápětí ale zůstane tvrdý a nepoživatelný. A jedno pravidlo na závěr: jednou rozmražený chléb už podruhé nemrazte, byl by tvrdý a nechutný. Právě proto se vyplatí porcovat ho rovnou před prvním zmražením.
Způsoby rozmrazování přehledně shrnuje tabulka:
Způsob Jak na to Výsledek Pokojová teplota necháte roztát pozvolna na lince, pořád v obalu nejšetrnější; plátky za pár minut, čtvrtka až tři hodiny Trouba (kolem 180 stupňů) pečivo orosíte vodou a dáte na pár minut do vyhřáté trouby křupavá kůrka jako u čerstvě upečeného Topinkovač jen pro předem nakrájený chléb rychlá křupavá kůrka Mikrovlnka raději vůbec odčerpá vlhkost, pečivo ztvrdne
Zdroje: https://www.receptyprimanapadu.cz/poradna/jak-spravne-zmrazit-a-rozmrazit-chleb-zalezi-na-tom-jestli-je-nakrajeny-nebo-cely-a-na-jak-dlouho-ho-zmrazite/, https://chalupari-zahradkari.cz/tipy/jak-zamrazit-pecivo-navod/, https://cz.gorenje.com/blog-jak-rozmrazit-chleba, https://varimedobroty.cz/recept/jak-spravne-zamrazit-chleb-aby-vydrzel-dlouho-cerstvy/, https://www.nasezahrada.com/konec-gumovych-kurek-jak-zamrazit-chleba-tak-aby-po-vytazeni-vonel-jako-z-pekarny/