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Pekař radí Čechům: udělejte s chlebem před zmražením tuhle 1 věc a po rozmrazení bude jako čerstvý

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Zbyl vám doma bochník a nechcete ho vyhodit? Mrazák je jasné řešení, jenže spousta lidí z něj pak vytáhne nevzhledný gumový kus, který s čerstvým pečivem nemá nic společného. Tajemství...
Pekař radí Čechům: udělejte s chlebem před zmražením tuhle 1 věc a po rozmrazení bude jako čerstvý

Pekař radí Čechům: udělejte s chlebem před zmražením tuhle 1 věc a po rozmrazení bude jako čerstvý

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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