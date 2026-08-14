Extraktoři se vrací s novou řadou: Natáčení za plného provozu v syrském uprchlickém táboře i stovky hodin ve vzduchu

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Extraktoři se vrací s novou řadou: Natáčení za plného provozu v syrském uprchlickém táboře i stovky hodin ve vzduchuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Druhá řada seriálu Extraktoři sleduje záchranu unesených Čechů na Blízkém východě. Náročná operace odkrývá praktiky tajných služeb i velkou politiku.
Extraktoři 2
Zdroj: FOTO:Distr. ONEPLAY
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Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...Všechny články tohoto autora →
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