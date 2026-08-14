Chce být učitelka, máma jí spočítala nájem v Praze. Žofka z Ulice stojí před rozhodnutím, které bude definovat její život

Žofka Dušková se vrátila z Kanady s plánem studovat pedagogiku. Jenže máma Bohunka jí místo gratulace k životnímu směru připravila kalkulačku. V nových dílech
Ulice, které TV Nova nasadí od 17. srpna 2026, stojí Žofka před volbou, kterou seriál záměrně nechává otevřenou a která přesahuje televizní obrazovku. Nejde totiž jen o to, co studovat. Jde o to, jestli si vysněné povolání vůbec může dovolit. Bohunčina studená sprcha v číslech
Oficiální promo potvrzuje, že Bohunka proti pedagogice vytahuje tvrdou ekonomiku:
výši učitelských platů a pražské nájmy. Konkrétní částky ve scéně zatím TV Nova neprozradila, ale náš dopočet z veřejných dat mluví jasně.
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MŠMT činí průměrný hrubý plat učitele na základní škole v roce 2025 zhruba 58 200 korun, na střední škole necelých 59 500 korun. To zní slušně, jenže jde o průměr všech učitelů, včetně těch s dvacetiletou praxí. Nástupní realita čerstvé absolventky bude výrazně níž.
Na druhé straně rovnice stojí bydlení. Jak si Redakce VIPŽivot všimla,
Deloitte Rent Index pro první čtvrtletí 2026 uvádí průměrné pražské nájemné 466 korun za metr čtvereční. Malá garsonka o 30 metrech vyjde na necelých 14 000 korun měsíčně bez poplatků. Byt o 45 metrech, kde se dá normálně žít, už na skoro 21 000. A to je pořád průměr, v atraktivnějších čtvrtích bude číslo vyšší.
Bohunka tedy nepřehání. Ale pracuje s nejtvrdší verzí argumentu. Data ukazují spíš „tvrdý start“ než absolutní nemožnost. Podle ČSÚ jsou výdaje na
bydlení v Praze určitou zátěží pro 65 % domácností a velkou zátěží pro 18 %. Mladá učitelka bez partnera a bez rodinného zázemí v hlavním městě by spadla do té druhé kategorie. Víc než seriálové dilema
Ulice trefuje nerv, který rezonuje daleko za obrazovkou. MŠMT ve svých materiálech k podpoře učitelských studijních programů výslovně popisuje prohlubující se nedostatek kvalifikovaných pedagogů; po roce 2017 se situace zhoršuje kvůli odchodům silných ročníků do důchodu a nedostatku nových absolventů. Když seriál spojí volbu pedagogiky s otázkou peněz už v momentě výběru oboru, zasazuje osobní příběh do přesně té debaty, kterou Česko vede roky a stále ji nevyřešilo.
Žofčina linka je přitom zajímavá tím, odkud přichází. Po uzavření kauzy kolem zdrogování chtěla „věnovat se osvětě“, posun k pomáhající roli, který
dává pedagogické ambici vnitřní logiku. Nejde o náhodný nápad, ale o vývoj postavy, která hledá smysl. A právě to dělá Bohunčin ekonomický argument tak bolestivým: nemíří proti rozmaru, ale proti něčemu, co Žofka skutečně cítí.
Pro srovnání: Otík Puklický, další postava Ulice, šel do školství pod tlakem matky
a skončil jako oběť studentské šikany. Vnější tlak versus vnitřní volba. Žofka stojí na opačném konci spektra, a přesto čelí stejné otázce: vyplatí se to? Co prozrazuje 22. sezona
Samotné srpnové promo finální rozhodnutí tají. Ale oficiální sezónní souhrn TV Nova už teď prozrazuje víc, než by si tvůrci možná přáli. Žofka ve 22. sezoně
„zvládá hned dvě vysoké školy“. Studijní cestu tedy nezahodí. Linka poběží dál a pedagogika z ní zřejmě nezmizí, i když zatím není jisté, jestli je jedním z těch dvou oborů. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova
Do příběhu navíc vstupuje mladý lékař Matouš Havelka a nová spolubydlící dynamika.
Rozhodování o budoucnosti nebude izolovaná scénka na dvě epizody, ale odpalovací bod širšího oblouku celé sezony.
Zajímavý je i jeden časový rozpor v oficiálních materiálech. Začátkem června 2026 TV Nova zveřejnila ukázku, v níž Žofka rozhodla, že s Romanem do Kanady nepojede.
O dva měsíce později už promo začíná slovy „po návratu z Kanady“. Co se mezitím stalo, veřejné texty zatím nedovysvětlují. Právě tahle mezera může být klíčem k tomu, co Žofku k pedagogice přivedlo. Generace, která si nevybírá jen obor
Kontrast se sestrou Anežkou je výmluvný. Anežka Klímová, zapálená ekoložka, stáž ve Švýcarsku, stipendium v Drážďanech, prodloužený pobyt. Směrově jistá, akční, bez váhání.
Žofka je jiný typ. Rozhodnutí prožívá, nechává se zkoušet okolnostmi i rodinou. A právě proto je její linka pro diváky čitelnější.
Protože většina lidí není Anežka. Většina lidí je Žofka, stojí před volbou, kde se kříží sen s rozpočtem, povolání s poštovním směrovacím číslem a rodičovská
láska s rodičovskou kontrolou. Dnešní dvacetiletí si nevybírají jen obor. Vybírají si město, životní standard a míru kompromisu, kterou jsou ochotni přijmout.
Nové díly
Ulice startují na TV Nova 17. srpna 2026, premiérové epizody budou dostupné i na Oneplay. Bohunčina kalkulačka možná nemá pravdu ve všem, ale v tom, že první roky mladé učitelky v Praze budou ekonomický boj, se nemýlí.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová