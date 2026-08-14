Babiččin trik na guláš zná málokdo: stačí 1 lžíce na konci a maso bude měkké jako máslo

Uvaříte guláš, těšíte se na první sousto a maso je i po několika hodinách pořád tuhé. Tuhle situaci zná skoro každý, kdo se do poctivého guláše někdy pustil. Naše babičky si přitom se vzdorovitým kouskem poradily jedním jednoduchým fíglem, na který se dnes trochu zapomnělo. Stojí za ním obyčejný princip, který doma zvládne kdokoli.
Jedna lžíce, kterou babičky přidávaly do hrnce
Tím tajemstvím je obyčejný rum. Nebo koňak, když ho máte doma po ruce. Stačí jediná lžíce přidaná ve chvíli, kdy se guláš už chvíli dusí a maso pořád nechce povolit. Alkohol se během dalšího vaření vypaří, takže po něm v hrnci nezůstane výrazná chuť ani vůně, ale na mase odvede svoji práci.
„[…] můžete přidat malé množství rumu nebo koňaku, které napomáhají změkčení,” radí pro Kupi.cz kuchař Jan Smolík. Lžíce tedy dává smysl hlavně tehdy, když maso ani po delším dušení tvrdošíjně vzdoruje. Hodně kuchařek ji ale přihodí už dřív, zhruba v polovině vaření, aby se rum stihl s masem propojit.
Přečtěte si také: Ani sádlo, ani olej: na pečenou kachnu patří 1 tekutina, díky které je kůže tenká jako papír a křupe Proč lžíce rumu maso zjemní
Rum rozvolní vazby mezi svalovými vlákny, takže tuhý kus povolí dřív, než by to zvládlo samotné dušení. Zároveň prohloubí chuť celého pokrmu, takže guláš dostane plnější a kulatější základ. Není náhoda, že podobně se v kuchyni používá i troška octa nebo vína.
Zázrak od něj ale nečekejte. Když sáhnete po nevhodném kusu nebo maso odbudete zbrklým vařením, žádná lžíce to nespasí. Rum je pomocník, který výsledek posune o kus dál, ale jen tehdy, když má vedle sebe správné maso a dost času.
Ocet a soda jako další fígle z babiččiny kuchyně
Kdo doma rum nemá, může sáhnout po octu. Nejlíp poslouží jablečný. Dvě až tři lžičky vmíchané do základu hned po zatažení masa rozhýbou rozklad bílkovin, a maso proto změkne dřív. Ocet navíc dodá chuti jemnou jiskru, kterou dušení postupně zakulatí.
Přečtěte si také: Sýr vám nezplesniví ani za tři týdny. Stačí ho zabalit do 1 věci, kterou máte v každé kuchyni
Osvědčená je i jedlá soda. Na 500 gramů masa bohatě stačí čajová lžička, kterou přidáte, když je maso zpola uvařené. Soda vlákna zkřehčí a na chuti guláše to prakticky nepoznáte. S množstvím to ale nepřehánějte, víc rozhodně neznamená lépe.
Všechny tři fígle i s dávkováním shrnuje následující tabulka:
Fígl Kolik Kdy přidat Jak působí Rum nebo koňak 1 lžíce v závěru dušení, řada kuchařek už v polovině vaření rozvolní vazby mezi svalovými vlákny Jablečný ocet 2 až 3 lžičky hned po zatažení masa rozhýbe rozklad bílkovin Jedlá soda čajová lžička na 500 g masa když je maso zpola uvařené zkřehčí vlákna Základ, na kterém měkký guláš stojí Přečtěte si také: Ani káva, ani čaj. Češi letos v létě objevili nápoj, který doplní energii, ale hodí se i do největších veder
Ani ta nejlepší lžíce nezachrání nevhodný kus masa. Na guláš patří hovězí kližka, přední nebo krk. Ty totiž obsahují dost vaziva a kolagenu, a ten se během dlouhého mírného varu rozloží na želatinu. Výsledkem je maso, které se rozpadá na měkká sousta a na talíři už nůž nevezmete do ruky.
Na guláš patří hovězí s vazivem, tedy kližka, přední nebo krk. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhým pilířem je cibule, a to v poctivé dávce. Osvědčený poměr jsou zhruba tři díly masa na dva díly cibule. Když ji na tuku osmažíte dozlatova až dohněda, sama se ve šťávě rozvaří, omáčku zahustí a dodá jí tmavou barvu. Pak už zbývá jen trpělivost. Kvalitní guláš se dusí pod poklicí na mírném ohni dvě až čtyři hodiny, podle druhu masa.
Nejlepší chuť přijde až druhý den
Jedna věc se babičkám osvědčila nade všechno ostatní. Guláš uvařený dnes chutná nejlíp až zítra. Přes noc se chutě propojí, omáčka zhoustne a maso ještě o něco povolí. Když vaříte pro návštěvu, připravte ho proto s předstihem. Odměnou vám bude guláš, u kterého maso povolí pod vidličkou jako máslo.
Přečtěte si také: Bramborové knedlíky se vám nikdy nerozvaří. Stačí 1 přísada, kterou používá každá kuchařka ve školní jídelně
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/29115-jak-uvarit-gulas, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/gulas-duseni-masa-jablecny-ocet-soda-recept/, https://www.toprecepty.cz/clanky/5651-jak-na-ten-nejlepsi-hospodsky-gulas-zasadni-je-spravny-pomer-cibule-a-masa-a-taky-pouziti-jedne-tajne-prisady/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/hovezi-gulas-podle-babicek-30000124.html, https://www.nejrecept.cz/tip/tajna-ingredience-nasich-babicek-do-gulase-pridavaly-ji-vzdy-a-maso-bylo-dokonale-mek-r11168