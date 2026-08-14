Utkání mezi Duklou a Kometou v Horácké aréně pokazila pyrotechnika v kotli hostů

K celé situaci se pro redakci Jihlavské Drbny vyjádřil mluvčí Horácké Arény Bedřich Musil. „Horácká aréna považuje použití pyrotechniky uvnitř arény během přípravného utkání mezi HC Dukla Jihlava a HC Kometa Brno za naprosto nepřijatelné. Stejně tak nás mrzí znečištění prostor arény a další projevy nevhodného chování části hostujících fanoušků,“ uvedl.
V hale byla před utkáním nastavená bezpečnostní opatření a pořadatelská služba spolupracovala s policisty. Při bezpečnostních kontrolách u vstupu přišli návštěvníci o zakázané předměty, někteří podnapilý fanoušci se dovnitř vůbec nedostali. Přesto ale někteří fandové Komety pyrotechniku pronesli a při utkání odpálili tři světlice. Následně testovali pevnost plexiskel oddělujících je od hráčů. „Situaci na místě průběžně vyhodnocovala pořadatelská služba ve spolupráci s Policií ČR. Případný zásah je v takové situaci vždy posuzován především s ohledem na bezpečnost ostatních návštěvníků a riziko další eskalace,“ vysvětlil Musil. Na hokej vzala řada rodičů i děti, někteří však v reakci na chování kotle hostů odešli předčasně.
Policisté si následně vyžádali kamerové záznamy z arény a incidentem se budou dále zabývat. „Někteří z fanoušků Komety Brno, kteří v aréně použili pyrotechniku, byli zadrženi Policií ČR. Dalším dvěma byla v průběhu utkání po neuposlechnutí pokynů pořadatelské služby ze strany Policie ČR uložena pokuta za spáchání přestupku,“ sdělil mluvčí arény s tím, že rozsah škod zatím není známý. Jsou poškozené některé prvky arény a bude potřeba mimořádný úklid.
Policejní mluvčí Dominika Mrkosová pak doplnila, že pyrotechniku použil sedmnáctiletý mladík, který měl 1,76 promile alkoholu v dechu. Skončil na záchytce, je podezřelý z přestupkového jednání proti veřejnému pořádku a policii bude také zajímat, jak se dostal k alkoholu.
Rvačku na ulici museli řešit těžkooděnci
Hra byla v závěru kvůli pyrotechnice dvakrát přerušená a chování několika jedinců odsuzují i fanoušci Komety. „V nejnovější hale jsme urvali první místo za největší vemena hokejový republiky. Proč? Protože si neuhlídáš bandu pobryndaných pubošů,“ napsal na facebooku Tomáš Doležal. Hráči brněnského klubu kotli po utkání poděkovali a klub se zatím k incidentu nijak nevyjádřil, na dotaz redakce Jihlavské Drbny neodpověděl. „Používání pyrotechniky uvnitř Horácké arény ale nemůžeme tolerovat. Zkušenosti z dnešního utkání promítneme do bezpečnostních opatření při dalších rizikových utkáních,“ prohlásil však Musil.
Emoce přitom nezůstaly jen v hale. Po pokřikování z trolejbusu se čtyři muži k vozu rozeběhli, přestože jim to policisté zakazovali. Situaci museli řešit těžkooděnci. Zadrželi další čtyři osoby, pátá skončila na záchytce. Ušetřeny nezůstaly ani Smetanovy sady za arénou. „Včera dopoledne jsme s kolegou opět posbírali odpadky a obnovili pásky ve Smetanových sadech. Stačil jeden zápas Dukly a park je plný odhozeného odpadu, pásky jsou opět strhané, trávníky zdupané, kotvení u stromů ukopané. Asi si Jihlava opravdu hezký park nezaslouží,“ smutnila dnes Katarína Ruschková z jihlavského odboru životního prostředí.
Veřejnost se diví, že zatímco dříve aktivoval poplach i dým z elektronické cigarety nebo gril, tentokrát evakuace spuštěná nebyla. Vše ale fungovalo. „K aktivaci požárního poplachu samozřejmě došlo, nicméně nebyla spuštěna evakuace, protože jsme znali příčinu poplachu,“ vysvětlil mluvčí. Na sociálních sítích se jeden z hostujících fanoušků následně chlubil, že v hale kouřil a nic se nestalo. Není divu, že část domácích fanoušků chce, aby se případné další utkání proti Kometě odehrálo bez příznivců hostujícího týmu.