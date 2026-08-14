Piškotová roláda pro začátečníky: Základ domácího pečení s jemným těstem a krémovou náplní

Piškotová roláda je podle mě jeden z nejjednodušších moučníků pro začátečníky, a přitom pořád umí udělat dojem. Pekly jsme ji už jako holky a stejně se k ní člověk vrací. Hotová je překvapivě rychle, na stole působí exkluzivně a přitom stojí na obyčejném piškotovém plátu, který se po upečení sroluje ještě za tepla. U nás doma se nejčastěji plnila džemem nebo jemným krémem z másla a tvarohu, takže nikdy nepůsobila suše.
Roláda je vůbec dost variabilní zákusek. Jednou do ní přijde , jindy krém a navrch kokos. V jedné z často zmiňovaných variant je navíc rybízová marmeláda 250 g másla, 250 g plnotučného tvarohu ve vaničce a 200 g arašídové pomazánky, takže náplň vyjde sytější a chuťově výraznější. Doma se častěji držím jemnější verze, ale princip zůstává stejný: tenký piškot, rychlé stočení a náplň až po vychladnutí.
Můj tip: Připravte si předem čistou utěrku a lehce ji poprašte cukrem. Jakmile piškot vytáhnete z trouby, přendejte ho na ni a srolujte. Tenhle drobný krok často rozhodne o tom, jestli roláda bude držet tvar. Recept na domácí piškotovou roládu s jemnou náplní
Počet porcí: 8 až 10 kousků
Celkový čas přípravy: zhruba 60 minut Ingredience pro přípravu Piškotový korpus 4 vejce 120 g cukru krupice 120 g polohrubé mouky 1 lžička prášku do pečiva 2 lžíce horké vody Co potřebujeme na náplň 250 g plnotučného tvarohu ve vaničce 125 g změklého másla 60 g moučkového cukru 3 lžíce rybízové nebo meruňkové marmelády Na dokončení 2 lžíce moučkového cukru na posypání 2 lžíce strouhaného kokosu Postup přípravy jednoduché piškotové rolády
1. Troubu předehřejte na
180 °C a připravte si plech vyložený pečicím papírem. U rolády je lepší nic neodkládat, protože upečený plát se musí stáčet hned.
2. Do mísy dejte
žloutky, cukr a horkou vodu. Šlehejte několik minut do světlé, nadýchané pěny. Dobře našlehaný základ pomůže tomu, aby byl piškot lehký a po upečení se nelámal. Bílky vyšlehejte zvlášť do husté pevné pěny.
3. Smíchejte
polohrubou mouku s práškem do pečiva a po částech ji opatrně zapracujte do vaječné pěny. Míchejte zlehka stěrkou, těsto nesmí zbytečně spadnout. Poté postupně jemně vmíchejte vyšlehaný sníh bílků.
4. Těsto rozetřete na připravený plech do tenké, rovnoměrné vrstvy. Pečte asi
8 až 10 minut, dokud povrch jen lehce nezezlátne. Piškot má zůstat pružný, ne vysušený. Zdroj: Evelina, Pečeme pouze do lehkého sezlátnutí
5. Na pracovní plochu rozložte čistou utěrku a lehce ji posypte
moučkovým cukrem. Upečený piškot na ni překlopte, opatrně stáhněte pečicí papír a ještě teplý plát srolujte i s utěrkou.
6. Rolovaný piškot nechte vychladnout. Mezitím si připravte marmeládu nebo libovolnou náplň dle chuti.
Alternativně lze přidat arašídovou pomazánku
7. Pokud chcete výraznější variantu, můžete část náplně nahradit
arašídovou pomazánkou. Ve videoreceptu se používá až 200 g, a výsledkem je plnější, sytější chuť. Já doma dávám menší množství, když chci změnu.
8. Vychladlý piškot opatrně rozviňte a potřete ho vrstvou marmelády. U jednoho delšího okraje nechte asi centimetr volný, aby náplň při rolování neutíkala ven.
Zdroj: Evelina, Po vychladnutí piškot rozvineme, naplníme a znovu srolujeme.
9. Piškot znovu pevně, ale jemně srolujte. Přeneste ho na tác spojem dolů. Kdo má rád čistou klasiku, může roládu jen pocukrovat. Kdo chce slavnostnější vzhled, posype povrch
kokosem.
10. Hotovou
piškotovou roládu dejte alespoň na 30 minut vychladit do lednice. Pak ji krájejte ostrým nožem na plátky. Nejlepší je v den přípravy, ale v chladu vydrží i do druhého dne. Zdroj: Evelina, Roláda je nejlepší v den přípravy čerstvá. Rady zkušené hospodyňky Když se piškot při pečení zdá už dost zlatý, vytáhněte ho raději o chvilku dřív. Přesušený plát praská nejčastěji. Krém nenatírejte až ke krajům. Roláda se pak lépe zavine a nebude vytékat. Na svátečnější verzi přidejte do náplně trochu citronové kůry nebo vanilky.
VIDEO
Slavnostní piškotová roláda s lesním ovocem a krémem z bílé čokolády, která vypadá fakt luxusně
Kaštanová roláda inspirovaná francouzskými dezerty, ale upečená v domácím tempu
Zdroj a foto: autorský text redakce cooky.cz, publikováno se souhlasem , částečně upraveno AI Evelina