Orchidej kvetla 11 měsíců v kuse. Majitelka do zálivky přidává česnek s mlékem a postup má tři kroky

Orchideje patří mezi velmi oblíbené pokojové rostliny. A není divu – zejména můrovce (latinsky
Phalaenopsis) toho vydrží opravdu hodně a jako bonus jsou k dostání v mnoha různých barevných variantách, jak uvádí web iReceptář. Vybere si určitě každý. Osvědčená přírodní hnojiva
V případě orchidejí je mnoho způsobů, jak jim dodat potřebné živiny, aniž byste museli kupovat speciální hnojiva. I když Chalupáři-Zahradníci
preferují banánovou slupku, která standardně končí v odpadkovém koši, použít můžete také skořici či citronovou šťávu. Zahradnice Ivana T. z Olomouce, která nám už dříve poslala do redakce například návod na hnojení orchidejí zázvorem, má ale jasného favorita: „Mé orchideje nejlépe kvetou po zálivce obsahující mléko a česnek. Smíchám lžíci mléka s 0,5 litrem vody a rozmačkaným stroužkem česneku a nechám v tom orchideje namáčet asi 15 minut. Poté propláchnu čistou vodou.“
Mléčným roztokem můžete zalévat i pokojovky, které nevyžadují kyselou půdu, jako jsou fíkusy, palmy, orchideje či aloe. Mléko prospěje také ovocným stromům.
Ze zeleniny se nejlépe hodí pro cukety, rajčata a dýně. Z okrasných rostlin ho budou milovat hortenzie, měsíčky, gerbery a konvalinky. Zálivku provádějte maximálně jednou měsíčně a vyhýbejte se horkým dnům. Mléko vlivem tepla prochází fermentací, tento proces by rostlinám mohl ublížit, jak informuje web NašeZahrada. Zdroj fotografie: Freepik Aby byly vaše orchideje vždy krásné a kvetly opravdu dlouho, musíte jim dopřát osvědčený prostředek z kuchyně. Rýžová voda je pro orchideje skvělou vzpruhou
A skvěle se hodí i rýže – jednoduše ji stačí přes noc přelít vodou, ráno tekutinu slít a vzniklou tekutinu použít bez ředění jako zálivku. Tento proces opakujte každé dva týdny a výsledky se brzy dostaví. Rostlina tak bude odolná vůči škůdcům a celkově posílí.
Přebytečnou rýžovou vodu můžete skladovat několik dnů v lednici, nebo ji zmrazit a v případě potřeby opět rozmrazit. Abyste ji mohli opět použít, nechte ji samovolně zahřát na pokojovou teplotu
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři