Domácí retro věnečky s vanilkovým pudinkovým krémem: Cukrářská klasika z odpalovaného těsta k odpolední kávičce

Vůně másla a vanilky mi pokaždé připomene staré cukrárny a mléčný bufet, kam jsme chodili o polední pauze na střední škole. Vždycky se tam mezi ostatními dobrotami vyjímaly a lákaly k nakousnutí tyto věnečky. Doma je občas peču, většinou v době nějaké oslavy, když chci vykouzlit něco, co bude na stole vypadat slavnostně a přitom skvěle chutnat. Základem věnečků je sice pouze pár surovin, ovšem je nutné dodržet správný postup, aby byl výsledek takový, jak má být. Odpalované těsto chce trochu klidu. Vanilkový pudinkový krém zase stejnou teplotu surovin. Pak už to jde docela samo.
Věnečky totiž nepotřebují složité zdobení, a přesto udělají na stole svoje. Mně se osvědčila klasika bez okras navíc: lehce dozlatova upečené těsto, hladký a nahoru jen trocha moučkového cukru. Nejlepší jsou v den naplnění. Těsto je ještě trochu křehké a krém drží přesně tam, kde má. krém
Můj tip: Jestli s odpalovaným těstem teprve začínáte, neřešte za každou cenu dokonalý tvar. Důležitější je, aby těsto bylo lesklé, měkké a přitom drželo kontury. To rozhodne o tom, jestli věnečky v troubě pěkně vyběhnou. Odpalované těsto má pověst strašáka, ale princip je vlastně prostý
U věnečků rozhoduje hlavně první fáze přípravy. Těsto se nejdřív vaří v hrnci, mouka se spaří a spojí s tekutinou i máslem do hutné hmoty. Z domácí praxe platí jednoduché pravidlo: jakmile se těsto začne
odlepovat od stěn hrnce a na dně se objeví světlý povlak, základ je hotový. Tenhle moment se ostatně objevuje i v běžně používaných postupech na domácí věnečky. Recept na domácí věnečky z odpalovaného těsta s vanilkovým pudinkovým krémem
Počet porcí: 12 až 14 věnečků Ingredience pro přípravu Z čeho připravit odpalované těsto 250 ml vody 100 g másla 1 špetka soli 200 g polohrubé mouky 4 vejce Suroviny na vanilkový pudinkový krém 250 ml mléka 1 balíček vanilkového pudinku v prášku 200 g másla 200 g moučkového cukru 1 lžíce rumu Na dokončení 2 až 3 lžíce moučkového cukru na posypání Postup přípravy retro věnečků plněných vanilkovým krémem
1. Do hrnce nalijte
vodu, přidejte máslo a sůl. Přiveďte k varu, aby se máslo úplně rozpustilo a směs byla horká po celé ploše.
2. Do vroucí směsi najednou vsypte
polohrubou mouku a hned míchejte. Vezměte vařečku nebo pevný ruční šlehač a zpracujte hmotu dohladka.
3. Hrnec vraťte na mírný plamen a těsto ještě
2 až 3 minuty míchejte. Správný okamžik poznáte podle toho, že se začne odlepovat od stěn hrnce a na dně zůstane jemný bílý film.
4. Těsto přendejte do mísy a nechte ho pár minut zchladnout, aby bylo jen
vlažné, ne horké. Pak po jednom zašlehávejte vejce. Každé další přidejte až ve chvíli, kdy se to předchozí dobře spojí. Výsledné těsto má být měkké, lesklé a tvárné. Troubu předehřejte na 190 °C
Zapomeňte na frontu v cukrárně, poctivé větrníky se dají upéct i doma. Toto odpalované těsto zvládne každý
5. Připravte si plech s pečicím papírem. Těsto dejte do cukrářského sáčku s širší řezanou nebo hvězdicovou špičkou a stříkejte kolečka s malým otvorem uprostřed.
6. Věnečky pečte v předehřáté troubě asi
30 až 35 minut, až budou zlatavé a na povrchu pevné. Troubu během pečení neotvírejte, jinak by mohly spadnout. Upečené kusy nechte vychladnout na mřížce.
7. Mezitím připravte
pudinkový základ. Z mléka a vanilkového pudinku v prášku uvařte hustý pudink. Hned po uvaření ho míchejte a zakryjte tak, aby se nevytvořil škraloup. Nechte ho úplně vychladnout.
8. Do mísy dejte změklé
máslo a moučkový cukr a vyšlehejte do světlé nadýchané hmoty. Po lžících přidávejte vychladlý pudink a nakonec vmíchejte rum.
9. Dávejte pozor, aby
máslo i pudink měly stejnou teplotu. Je to stará, ale pořád platná rada. Když je jedno studené a druhé teplejší, krém se snadno srazí a je po radosti.
10. Vychladlé věnečky opatrně rozkrojte pilkovým nožem. Na spodní polovinu nastříkejte nebo naneste
vanilkový krém, přiklopte horní částí a lehce pocukrujte.
11. Hotové věnečky podávejte nejlépe v den naplnění nebo je uložte do lednice. V chladu vydrží do druhého dne velmi pěkné, jen těsto už bude o něco měkčí.
Foto: Cooky.cz, Retro věnečky Rady hospodyňky ke krásným a chutným věnečkům Pokud se vám těsto zdá po třech vejcích už akorát, čtvrté přidávejte postupně. Každé vejce je trochu jiné a u věnečků je lepší opatrnost než zbytečně řídká hmota. Krém plňte až do úplně vychladlých korpusů. Když jsou ještě teplé, zvlhne vnitřek a křehkost je pryč. Na krájení použijte pilkový nůž. Věnečky se méně mačkají a vršek zůstane hezký. Když chci, aby měly věnečky hezčí a plnější tvar, stříkám kolečko ve dvou vrstvách nad sebe. Není to nutné, ale u domácího pečení je ten rozdíl docela vidět a výsledek pak působí víc jako z výlohy staré cukrárny.
Mega banánky z odpalovaného těsta s čokoládovým krémem, rumem a šlehačkou
Věnečky naslano: Křehké odpalované těsto plněné sýrovým krémem, které zmizí ze stolu dřív, než stačíte nabídnout
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková