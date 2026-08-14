Alex Mynářová ve žhavých červených plavkách: Moderátorka napodobila slavnou seriálovou scénu

Alex Mynářová se na dovolené v Chorvatsku vrátila do minulosti. Ve zpomaleném záběru běžela po mole jako v Pobřežní hlídce a oblékla i ikonické červené bikiny.
Nápad pravděpodobně nedostala až letos. Moderátorka navázala na loňské video, které na sociálních sítích vyvolalo podobnou vlnu reakcí, jak jsme už tehdy v redakci In-Lifestyle.cz zaregistrovali. Tentokrát ale s jedním podstatným rozdílem navíc. Letos už sáhla po barvě, kterou si diváci s legendárním seriálem spojují nejčastěji, a sice po červené.
Letos už bez poznámek k barvě plavek
Alex Mynářová k novému videu, které sdílela na svém Instagramu, poznamenala: „Loni byly reklamace na barvu plavek. Letos už mám červený.“ Tím vlastně potvrdila, že na předchozí ohlas lidí moc dobře slyšela. Už tehdy totiž část sledujících její běh po mole četla jako odkaz na Pamelu Anderson. Trnem v oku ale mnohým byly hnědé plavky, jak tehdy psal i portál eXtra.
A tak Mynářová přidala nové video z letošní chorvatské dovolené. Celé to má takový lehce hravý tón. Mynářová se nepokouší o přesnou kopii slavné scény, to jistě ne, spíš si pohrává s popkulturní vzpomínkou, kterou její publikum pozná během pár vteřin. Jednoduché, bez zbytečného vysvětlování. A ono to funguje.
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Přirovnání k Pamele funguje i po těch letech
Seriál Pobřežní hlídka se vysílal dle Wikipedie v letech 1989 až 2001 a vzniklo celkem 241 epizod. A byl tak ikonický, že i dnes stačí červené plavky a zpomalený běh podél vody a divák hned ví, odkud vítr vane. Pamela Anderson patřila k hlavním tvářím seriálu a tenhle obraz se do televizní paměti zapsal možná silněji než řada samotných dějových linek.
U Alex Mynářové je jasné, že nespoléhá na nějakou složitou stylizaci, ale na prostý, snadno pochopitelný motiv. V tom je síla podobných letních příspěvků. Není potřeba nic vysvětlovat, reakce přijde rychle. Zároveň zůstává prostor pro nadsázku. Když lidé v komentářích píší, že vypadá jako česká Pamela, nereagují jen na postavu nebo na plavky. Spíš na známý televizní symbol, který se ani po desítkách let nevytratil.
Chorvatsko jako její letní jistota
Do celé věci zapadá i fakt, že se Alex Mynářová do Chorvatska vrací opakovaně. S rodinou jezdí na stejné místo pravidelně a právě tam se jí nejlépe vypíná od práce. Dokonce už v pět hodin cvičí, jak řekla pro Život v Česku, takže letní obsah na jejím profilu nepůsobí jako jednorázová exhibice. Spíš jako pokračování režimu, který má pevně daný řád.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Odvážná Alex Mynářová v červených plavkách: Moderátorka opět napodobila žhavou scénu z Pobřežní hlídky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.