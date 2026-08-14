Kdy ještě lze zachránit přesolené jídlo a kdy už je nutné ho vyhodit. Babička měla jednoduché pravidlo

Panika u plotny: Když se jídlo nedá pozřít
Každý kuchař to zažil. Připravujete slavnostní nedělní oběd, ladíte chutě a najednou zjistíte, že je pokrm nepoživatelný.
V tu chvíli nastupuje stres a rychlé hledání pomoci na internetu. Bohužel, většina běžně sdílených rad vás může dovést k ještě většímu zklamání.
Velká bramborová lež: Proč oblíbený trik nefunguje?
Nejrozšířenějším mýtem, který masivně šíří internetová média, je použití syrové brambory. Traduje se, že brambora funguje jako selektivní magnet, který z jídla vytáhne pouze sůl.
Skutečnost je však zcela jiná. Syrová brambora pouze nasákne slanou tekutinu, tedy vodu a sůl ve stejném poměru. Jídlo tak spíše mírně zředí a zahustí uvolněným škrobem, ale koncentraci soli nijak zásadně nesníží.
Své zkušenosti s tím mají i sami domácí kuchaři. Slova jednoho z nich mluví za vše.
Sám se snažím solit méně, protože i sůl solí různě podle jemnosti či výrobce. Mimo brambor lidé věří, že sůl dokáže stáhnout také mrkev, říká uživatel s přezdívkou nevi v diskusi na fóru Poradte.cz.
Cukr sůl nezničí, pouze ji maskuje
Dalším častým omylem je víra v neutralizaci cukrem. Mnohá internetová média šíří mýtus, že cukr dokáže sůl z jídla chemicky eliminovat.
Cukr však sůl neodstraňuje, pouze maskuje slanou chuť na chuťových pohárcích. Tento trik funguje výhradně u mírného přesolení. U silného přesolení vytvoříte pouze nepoživatelnou sladkoslanou směs.
Skutečné zbraně proti soli: Co opravdu funguje?
Pokud chcete jídlo skutečně zachránit, musíte se spolehnout na fyzikální a chemické zákony.
První a nejúčinnější metodou je metoda fyzikálního ředění. Provádí se postupným přiléváním neslané tekutiny – vody, neslaného vývaru, mléka nebo smetany – za stálého míchání a ochutnávání.
Skvěle funguje také metoda mléčného tuku. Přidáním smetany, jogurtu, másla nebo kokosového mléka docílíte toho, že mléčný tuk obalí chuťové pohárky na jazyku, čímž zjemní vnímání ostré slané chuti.
Pokud to charakter pokrmu dovoluje, pomůže metoda zvětšení objemu přidáním neslaných pevných surovin, jako je rýže, těstoviny, zelenina nebo luštěniny, které rozloží koncentraci soli do většího množství jídla.
Pomoci může i metoda maskování kyselostí, kdy po kapkách opatrně přidáváte citronovou šťávu, ocet nebo rajčatový protlak.
Zázrak jménem vaječný bílek
Velmi elegantním řešením pro vývary je metoda vaječného bílku. Vhození syrového vaječného bílku do vroucího vývaru dokáže divy.
Proteiny, konkrétně albumin, totiž při srážení neboli denaturaci mechanicky a elektrostaticky navážou část sodných iontů. Sražený bílek se následně z polévky jednoduše vyjme.
Modelová záchrana v praxi
Představme si modelovou situaci, kdy kuchař omylem přesypal sůl do jednoho litru hovězího vývaru, který je pro přímou konzumaci příliš slaný.
Kuchař nejprve do vroucího vývaru vlije dva syrové vaječné bílky. Bílky se srazí, navážou na sebe část volných sodných iontů a po pěti minutách je kuchař vyjme děrovanou naběračkou.
Protože je vývar stále mírně přesolený, přidá do něj 200 mililitrů neslané vroucí vody nebo neslaného zeleninového vývaru. Na závěr přidá tři kapky citronové šťávy, která chuťově vyváží zbylou slanost bez ovlivnění celkového charakteru polévky.
Výsledkem je zachráněný vývar s vyváženou chutí, jehož celkový objem se zvýšil o pouhých 20 procent.
Když je situace kritická: Babiččino pravidlo a rada šéfkuchaře
Co dělat, když je jídlo extrémně přesolené? Pokud by například jeden litr polévky vyžadoval k naředění více než další litr vody, nelze ho zachránit běžnými triky bez úplné ztráty chuti.
V takové chvíli nastupuje babiččino pravidlo pro extrémní přesolení. To doporučuje jídlo nevyhazovat, ale uvařit novou, zcela neosolenou dávku téhož pokrmu a obě části smíchat.
Případně můžete přesolený základ uchovat a používat jej jako slaný koncentrát neboli koření pro přisolování budoucích omáček a polévek.
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Autor článku: Tereza Holubová