Lektor komunikace prozradil, proč Češi dělají u samoobslužných pokladen tuhle 1 věc. Prodavačky trpí

Samoobslužná zóna v supermarketu působí jako místo, kde si každý poradí sám. Pro zaměstnance, který mezi pokladnami hlídá provoz, ale často znamená sérii drobných potyček. Jedna z nich se opakuje tak často, že ji rozebral i odborník na komunikaci se zákazníky.
Jeden člověk na celou řadu pokladen
Kdo pracuje u samoobslužných pokladen, řeší několik věcí najednou. Stornuje položku, kterou čtečka načetla dvakrát, vymění v tiskárně prázdnou roli papíru na účtenky a mezitím odpovídá na dotazy dalších lidí ve frontě. Na celou řadu pokladen přitom často připadá jediný zaměstnanec.
Jak se vypjaté chvíle se zákazníky podepisují na lidech, kteří je obsluhují, zkoumala studie z roku 2024 v odborném časopise Acta Psychologica. Autoři zpracovali odpovědi 1 040 lidí, kteří v obchodech, bankách a pohostinství jednají přímo se zákazníky. Hrubé chování zákazníků podle nich souvisí s tím, že pracovníci častěji jen navenek předstírají klid a vlídnost, které zrovna necítí.
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Jak to vypadá v praxi, letos v říjnu přiblížila pro Kupi.cz prodavačka jednoho z velkých řetězců. Zákazník u automatu prohlásí, že si s ním neporadí, a zavolá si ji. Předvede mu, jak načíst první kus zboží, on ale po dalším ani nesáhne a vyčkává, dokud celý nákup neodbaví ona.
Lektor firemní kultury a zákaznické komunikace David Procházka v tom vidí víc než technickou bezradnost. Když zákazník smete ze stolu každou radu a chce jen, aby za něj pracovala obsluha, může podle něj jít o „nesouhlas se samotným systémem“, řekl Kupi.cz. Za tvrzením, že pokladnu neovládá, tak může stát odpor k tomu, že má nákup markovat vlastníma rukama.
Podle čeho poznat, kdo opravdu potřebuje pomoc
Rozdíl bývá podle Procházky vidět na reakci. U člověka, který si opravdu neví rady, obvykle stačí jedna ukázka a zbytek nákupu zvládne sám. Prodavačce, která se Kupi.cz svěřila, opakované dotazy takového zákazníka nevadí. Unavují ji hlavně lidé, kteří hned na začátku dají jasně najevo, že se ovládání pokladny učit odmítají.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kdo si opravdu neví rady Kdo se učit odmítá hned od začátku Reakce na vysvětlení po ukázce zvládne zbytek nákupu sám radu nebere a chce, aby celý nákup odbavil zaměstnanec Jak to vnímá oslovená prodavačka opakované dotazy jí nevadí takové střety ji unavují
Nálepku simulanta ale podle lektora zákazníkovi lepit nemá smysl, protože obsluha z pár vět nepozná, co za jeho chováním doopravdy je. Víc pomůže klidný tón a jasná nabídka, se kterým krokem pracovník poradí. Kam až pomoc sahá a co dělat, když se zákazník začne hádat, by přitom měl personálu předem určit zaměstnavatel.
Proč samoobsluha některé lidi tolik dráždí
Kde se vzdor bere, napovídá průzkum agentury STEM/MARK z ledna 2024:
Přečtěte si také: Kdo pracuje v důchodu, dostane za každý rok práce přidáno 1,5 % k penzi. Má to ale 1 háček, o kterém většina seniorů netuší Každý pátý člověk nad 60 let má pocit, že u automatu zastane práci pokladní a řetězci tím ušetří peníze. Zhruba stejný podíl seniorů automat znervózňuje, většinou proto, že nevědí, jak ho ovládat. Přes polovinu všech respondentů potvrdilo zkušenost, že se pokladna kvůli chybě zastaví a bez zaměstnance nejde pokračovat.
Kdo se ale rozhodne dávat nesouhlas najevo zaměstnanci v zóně, míří na nesprávnou adresu. Kolik klasických pokladen zrovna běží a kolik automatů obchod nainstaluje, se rozhoduje jinde. Pracovník v zóně s tím sám nic nenadělá, výtky si přesto odnáší právě on.
Zhruba každého pátého seniora podle průzkumu STEM/MARK samoobslužná pokladna znervózňuje, většinou kvůli nejistotě při ovládání. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdo automatům nevěří, má pořád na výběr
Podle čísel jsou kritici v menšině. V šetření STEM/MARK se k automatům kladně postavily zhruba tři čtvrtiny dotázaných. Nejvřelejší vztah k nim mají lidé mezi 18 a 29 lety, kladně je ale hodnotí i víc než polovina respondentů nad 60 let. Billa letos v lednu uvedla, že samoobsluhu upřednostňuje 60 % jejích zákazníků, hlavně u menších nákupů.
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Vyhýbat se automatům přitom nikomu nic nebrání. Velké řetězce při rozšiřování samoobsluhy tvrdí, že klasické pokladny úplně rušit nechtějí. Lidé podle průzkumu volí pokladnu s prodavačkou hlavně u velkého nákupu nebo u košíku plného zboží bez čárového kódu. Někteří respondenti by také uvítali, kdyby obchod lidi, kteří si nákup namarkují sami, motivoval nižší cenou nebo bonusovými body.
Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/48540-samoobsluzne-pokladny-zakaznici, https://stemmark.cz/cesi-se-k-samoobsluznym-pokladnam-stavi-pozitivne-realne-ale-stale-vitezi-klasicke-pokladny-s-obsluhou, https://europepmc.org/article/MED/38340616, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/296444, https://cnn.iprima.cz/bojkotuji-nejsem-zamestnanec-lide-kritizuji-nakupovani-u-samoobsluznych-pokladen-501320, https://www.arecenze.cz/clanky/co-cesi-rikaji-na-samoobsluzne-pokladny-analyzovali-jsme-1000-komentaru-na-facebooku-vysledky-mluvi-jasne/, https://www.arecenze.cz/clanky/zakaznici-u-samoobsluznych-pokladen-zkouseji-zvlastni-vec-2026-skenovat-odmitaji-cely-nakup-nechavaji-na-obsluze/