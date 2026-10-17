Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Lázně Darkov nasadí chytré hodinky pro sledování pacientů během léčby

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Lázně Darkov v Karviné se chystají zapojit chytré hodinky do sledování zdravotního stavu pacientů přímo během lázeňských pobytů. Zařízení zatím zkušebně nosí zaměstnanci, jejichž…
3203px-2013_Karwina,_Darków,_Dom_Zdrojowy_03

3203px-2013_Karwina,_Darków,_Dom_Zdrojowy_03

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 10:00

Reklama
Další články z Náš REGION
Cestující v příměstských autobusech na jižní Moravě mohou nově platit dopravní peněženkou
Cestující v příměstských autobusech na jižní Moravě mohou nově platit dopravní peněženkou
Ústavní soud dal za pravdu Středočeskému kraji ve sporu s Kladnem
Ústavní soud dal za pravdu Středočeskému kraji ve sporu s Kladnem

Ústavní soud potvrdil, že Středočeský kraj jednal v souladu se zákonem, když po odmítnutí příspěvků ze...

Obce u vytipovaných lokalit jaderného úložiště si stěžují v Bruselu
Obce u vytipovaných lokalit jaderného úložiště si stěžují v Bruselu

Obce ze všech čtyř lokalit, kde stát zvažuje výstavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu, se obrátily na...

Recept od čtenářky z Vysočiny na nejlepší dýňovou polévku
Recept od čtenářky z Vysočiny na nejlepší dýňovou polévku

Dýňová polévka patří k podzimu stejně samozřejmě jako první studená rána a listí na chodnících. Jenže mezi...

Ve Vřesové roste plynová kotelna, teplo z ní poputuje na Karlovarsko
Ve Vřesové roste plynová kotelna, teplo z ní poputuje na Karlovarsko

Uprostřed průmyslového areálu ve Vřesové na Sokolovsku se rodí nová plynová kotelna. Dělníci už usadili oba...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.