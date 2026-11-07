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Poznáte lampičku z šedesátých let? Při hledání jejího původu začněte na spodní straně

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U staré stolní lampičky se původ podle barvy stínidla určuje těžko. Na spodní straně podstavce se ale mohl zachovat výrobní štítek. Když chybí, při hledání stejného modelu ve starém katalogu pomůže způsob, jakým je stínidlo připevněné k rameni.
Poznáte lampičku z šedesátých let? Při hledání jejího původu začněte na spodní straně

Poznáte lampičku z šedesátých let? Při hledání jejího původu začněte na spodní straně

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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