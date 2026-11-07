Poznáte lampičku z šedesátých let? Při hledání jejího původu začněte na spodní straně

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Poznáte lampičku z šedesátých let? Při hledání jejího původu začněte na spodní straněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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U staré stolní lampičky se původ podle barvy stínidla určuje těžko. Na spodní straně podstavce se ale mohl zachovat výrobní štítek. Když chybí, při hledání stejného modelu ve starém katalogu pomůže způsob, jakým je stínidlo připevněné k rameni.
Poznáte lampičku z šedesátých let? Při hledání jejího původu začněte na spodní straněZdroj: Magnific
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 07.11.2026 08:29
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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